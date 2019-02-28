Банк «Открытие» налаживает сотрудничество с ФСС в регионах

Накануне соглашение о сотрудничестве подписано в Тульской области. Свои подписи поставили управляющий региональным подразделением ПАО Банк «ФК Открытие» Александр Шаламов и руководитель местного отделения Фонда социального страхования Елена Агаева.

Документ предусматривает реализацию стратегических планов, связанных с решением общественно значимых задач, включение «Открытия» в перечень опорных банков по зарплатному проекту.

- Уверен, что достигнутые договоренности будут способствовать развитию активного и эффективного сотрудничества между нами. Мы рассчитываем, что это партнерство даст новые возможности для реализации социальных проектов в Тульской области, - подчеркнул Александр Шаламов.