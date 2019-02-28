Несмотря на запрет, в Белгородскую область пытаются ввезти свинину с территории Украины [видео]

Кто и зачем пытается ввести незаконную мясную продукцию?

Масштабы попытки ввоза незаконной мясной продукции через границу Харьковской – Белгородской областей впечатляет. И сказать, что мясо, колбасные и прочие изделия из свинины везут сотнями килограмм – ничего не сказать.

Судите сами. Только при одном задержании, которое произошло в январе неподалеку от населенного пункта Долгое Валуйского района, силовики региона обнаружили трактор Т-150 (31 регион с прицепом), в котором по предварительной оценке находилось свыше 4-х тонн мясной продукции, незаконно перемещенной из соседней Украины. Продукция не была маркирована и какие-либо документы на нее отсутствовали. Управлял трактором гражданин России 1961 года рождения, с ним находился пассажир, также гражданин России 1982 года рождения. Оба – жители села Долгое.

Фото пресс-службы Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям.

Продукция была направлена компетентным органам для проведения экспертизы, так как могла быть опасной для жизни и здоровья граждан.

Февральский случай. В 3-х километрах от государственной границы на южной окраине населенного пункта Новопетровка Валуйского района правоохранители задержали снегоход с санями. В огромных санях было выявлено 7 коробок с мясными изделиями общим весом около 200 килограмм. При опросе нарушителей – жителей Валуек, гражданина России В., 1985 года рождения, и его напарника, гражданина России Н. ,1982 года рождения, выяснилось, что продукция была незаконно перемещена с территории Украины. Оба нарушителя подробно объяснили, как они осуществляли незаконный ввоз незаконной продукции, и кто способствовал этому процессу (видео).

Фото пресс-службы Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям.

В отношении нарушителей возбуждены дела об административном правонарушении, а снегоход и мясная продукция переданы по акту сотрудникам полиции. В дальнейшем будет проведена экспертиза, которая должна установить ее качество.

Фото пресс-службы Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям.

На свалке в Харькове нашли трупы поросят, зараженных африканской чумой

Белгородское управления Россельхознадзора обратилось в таможенную и пограничную службы России с просьбой усилить контроль за попытками ввоза мяса с территории Украины. Связано это с тем, что на свалке в Харьковской области нашли трупы поросят, зараженных вирусом африканской чумы.

Трупы и останки животных были обнаружены в мешках на стихийной свалке возле Окружной дороги при выезде с улицы Светлой. Инцидент произошел в пятницу, 1 февраля.

В сообщении Госпродпотребслужбы Харьковской области говорится, что «специалистами Главного управления Госпродпотребслужбы в Харьковской области и Харьковской региональной лаборатории Госпродпотребслужбы немедленно проведено эпизоотическое расследование и отбор проб патологического материала от трупов свиней».

Результаты исследований в региональной государственной лаборатории Госпродпотребслужбы в Полтавской области показали, что животные были заражены вирусом африканской чумы свиней. Место, где обнаружили трупы, продезенфицировали. Мероприятия по ликвидации инфицированного объекта проводились при участии представителей Национальной полиции и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

И дикие кабанчики наследили

Ранее, 15 января, в ходе заседания Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при ХОГА начальник ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области Александр Тертышник сообщил, что «с целью проведения контроля за эпизоотической ситуация АЧС среди диких кабанов в сезоне охоты 2017-2018 годов на территории охотничьих угодий области проведен отстрел 85 голов диких кабанов. При этом с 11 случаях обнаружен возбудитель АЧС».

Всего, по данным ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области, за 2016-2017 году из-за АЧС было уничтожено более 1 тысячи голов свиней, прямые убытки составили почти 3 миллиона гривен.

Там же на заседании отмечалось, что основными причинами возникновения и распространения вируса АЧС было бесконтрольное перемещение свиней из неблагополучных территорий Украины в 2016 году, а также нарушение ветеринарно-санитарных правил содержания животных в малых фермерских хозяйствах.

В Харьковской области из продажи изымают голландскую свинину

В Харьковской области из продажи и обращения срочно изымают голландскую свинину. Об этом сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

По сообщению Европейской системы быстрого оповещения о пищевых продуктах и кормах (RASFF) объявлено подозрение на вспышку пищевого отравления свининой, экспортируемой из Нидерландов (производитель J.Gosschalk en Zn.BV).

При этом в социальный сетях, в частности на ресурсе FacebookTvitterРесурс, где главный государственный инспектор ветеринарной медицины Харькова Михаил Матвийчук дает объяснения по поводу того, что 2 февраля в 12.30 сначала в телефонном режиме, затем и на электронную почту пришло документальное подтверждение наличия ДНК вируса африканской чумы свиней во всех трех пробах, которые были отправлены в полтавскую лабораторию, есть ссылка:

«Африканська чума свиней або хвороба Мантгомері – це вірусне захворювання. За даними Міністерства здоров’я для людини загрози воно не представляє. Держпродспожислужба просить харків’ян не купувати продукти тваринного походження в невстановлених місцях, щоб не допустити розповсюдження АЧС».

Следовательно – и бояться нечего. Тот факт, что на рынках Харькова не объявили карантин, вице-мэр Харькова объяснила так: «Мы надеемся, что очаг проблемы полностью уничтожен. То, что не объявлен карантин на наших рынках, – это решение вышестоящей организации».