2019-02-28T17:24:40+03:00
Происшествия

8 жителей Белгородской области задержаны за сбыт оружия[видео]

Также сотрудники ФСБ обнаружили мастерскую с оборудованием для модернизации оружия и изготовления боеприпасов
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы УФСБ России по Белгородской области.Фото пресс-службы УФСБ России по Белгородской области.
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За незаконную продажу современного оружия задержано 8 жителей Белгородской области. По месту проживания задержанных была также обнаружена мастерская с оборудованием для модернизации оружия и изготовления боеприпасов, сообщают в пресс-службе УФБС России по Белгородской области.

Фото пресс-службы УФСБ России по Белгородской области.

Фото пресс-службы УФСБ России по Белгородской области.

Также сообщается, что «двое организаторов преступной группы задержаны с поличным при сбыте ППШ (пистолета-пулемета Шпагина), пистолета "Браунинг" и 1000 патронов».

Фото пресс-службы УФСБ России по Белгородской области.

Фото пресс-службы УФСБ России по Белгородской области.

Затем во время проведенных мероприятий по местам проживания задержанных и их сообщников из незаконного оборота было изъято: 12 единиц огнестрельного оружия (автоматы, пистолеты, карабины и ружья); 2 гранаты (РГД-5 и Ф-1); более 5 кг пороха; основные части и комплектующие к оружию; около 2000 боеприпасов различного калибра.

Фото пресс-службы УФСБ России по Белгородской области.

Фото пресс-службы УФСБ России по Белгородской области.

В отношении членов преступной группы Следственным подразделением ФСБ России решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 222 («Незаконный оборот оружия группой лиц по предварительному сговору»), ч. 2 ст. 223 («Незаконное изготовление оружия группой лиц по предварительному сговору») УК РФ и избрании им меры пресечения.

Фото пресс-службы УФСБ России по Белгородской области.

Фото пресс-службы УФСБ России по Белгородской области.

В области ведутся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, которые могли незаконно приобретать оружие у группы задержанных белгородцев.

Жителей Белгородской области задержали за сбыт оружия.Силовики обнаружили и мастерскую по изготовлению боеприпасовНаталия ИЛЮШНИКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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