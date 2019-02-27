2019-02-27T11:49:36+03:00
Общество

«Мираторг» присоединяется к Хартии в сфере оборота сельхозпродукции

Целью Хартии предприятий агропромышленной сферы является совместное противодействие незаконным действиям на рынке
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

На территории ряда областей Черноземья и в Калининградской области «Мираторг» создал масштабное производство основных видов мяса, включающее в себя все этапы – «от поля до прилавка».

Агрохолдинг на сегодняшний день является одним из крупнейших налогоплательщиков в агропромышленном секторе экономики России. Компания строго в установленные законодательными актами сроки осуществляет налоговые отчисления в бюджеты всех уровней – от федерального до местных бюджетов в регионах присутствия, и выступает за добросовестную конкуренцию на отечественном сельхозрынке.

«Мираторг» поддерживает доктрину Хартии по осуществлению оборота и экспорта сельскохозяйственной продукции прозрачными методами и выступает за единые правила применения налогообложения для сельхозпроизводителей РФ, что является одним из базовых условий для устойчивого развития отрасли.

- Мы считаем неприемлемым использование незаконных схем и методов в части уклонения от уплаты налогов: стабильные прогнозируемые налоговые отчисления являются основой для нормальной жизни и развития регионов, создания благоприятной социально-экономической инфраструктуры. А добросовестная конкуренция – необходимый фактор успешного развития рынка страны, - подчеркнули в пресс-службе «Мираторга».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Как семья Арашуковых воровала миллионы, превращая пенсионеров в должников: расследование Ульяны Скойбеды
Член следственно-оперативной группы поделился с нашим обозревателем эксклюзивными подробностями громкого уголовного дела. Часть 2 [фото, видео, эксклюзив kp.ru]
Новости 24
В Белгороде ограничат движение транспорта по улице 3-го Интернационала
Банк «Открытие» запустил сервис «Светофор»
Белгород может получить мэра-женщину
В Белгороде вновь ограбили офис организации, выдающей микрокредиты
Денис Казанов возглавил службу судебных приставов Белгородской области
В Белгородской области произошло ДТП, при котором погиб 56-летний пассажир ВАЗа
В Белгородском регионе активизировались мошенники, которые представляются сотрудниками следственного управления
В Белгородской области проводят комплексную техническую проверку РАСЦО
Профессор из Европы поделится опытом с белгородскими студентами
На «Уроке цифры» дети научат роботов трудиться
Белгородские судебные приставы разыскивают должников по алиментам
В Белгороде рассмотрят запрос депутата о правилах благоустройства в прокуратуре
В пушкинской библиотеке-музее Белгорода выставят кукол
В Белгородской области Банк России проводит «контрольные закупки» в банках
На территории Белгородского региона объявили о «желтом» уровне опасности погоды
История развития и становления службы белгородских судебных приставов в судьбе одного человека
Сегодня белгородские водители «Яндекс.Такси» вышли на митинг с требованиями повысить оплату
В 2018 году белгородские энгергетики выполнили более 7 тысяч договоров ТП
В Воронеже прошла крупная медиапремия «Бал прессы, бизнеса и власти»