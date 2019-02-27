Белгородский и Старооскольский митрополит Иоанн награжден орденом преподобного Сергия Радонежского

26 февраля в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве в связи с 10-летием Поместного Собора и интронизации Предстоятеля Русской Православной Церкви глава Белгородской митрополии был награжден орденом преподобного Сергия Радонежского.

Церковных наград также удостоены члены Священного Синода, Высшего Церковного Совета и руководители подразделений Московской Патриархии.

По окончании церемонии награждения Святейший Патриарх Кирилл в обращении к собравшимся, в частности, отметил:

«То, что я несу личную ответственность пред Богом, Церковью и историей, — за все это сегодня возношу особую благодарность Господу и отчетливо понимаю, что собственными силами невозможно было бы освоить даже сотую долю всего того, что было сделано. Вместе с Патриархом трудилась вся Церковь — наш епископат, духовенство, монашествующие, верующий народ.

Я хотел бы от всего сердца поблагодарить вас за ваши труды, за вашу верность Патриарху, за вашу готовность разделять вместе с Патриархом ежедневные трудности, за ваш творческий подход к решению многих сложных задач, с которыми Церковь сталкивалась в течение этих десяти лет!»

Напомним, что орден преподобного Сергия Радонежского учрежден определением патриарха Пимена и Священного Синода Русской Православной Церкви от 26 декабря 1978 года. Его вручают за плодотворные труды по укреплению мира и дружбы между народами, за церковные и миротворческие заслуги.