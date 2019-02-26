2019-02-26T16:26:44+03:00
Общество

Выставку «Сирийского перелома» в Белгороде посетили 3 тысячи жителей

Белгород стал одним из 60 городов, где побывает передвижная выставка
Ирина ТАРАСОВА
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Выставку «Сирийского перелома» в Белгороде посетили 3 тысячи жителей.Выставку «Сирийского перелома» в Белгороде посетили 3 тысячи жителей.Фото: Ирина ТАРАСОВА
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Сегодня, 26 февраля, свыше 3 тысяч жителей Белгородской области и военнослужащих местного гарнизона Западного военного округа (ЗВО) смогли познакомиться с передвижной экспозицией «Сирийский переело Акция «Сирийский перелом» проводится Минобороны России по решению Президента Владимира Путина. Эшелон пройдет более 28,5 тысяч километров и завершит путь 27 апреля в военно-патриотическом парке «Патриот», откуда стартовал. На протяжении всего пути состав сделает остановки в 60 городах России.

Выставку «Сирийского перелома» в Белгороде посетили 3 тысячи жителей. Фото: Ирина ТАРАСОВА

Выставку «Сирийского перелома» в Белгороде посетили 3 тысячи жителей.Фото: Ирина ТАРАСОВА

23 февраля состав с экспозицией отправился с Казанского вокзала Москвы, выставку уже посмотрели в Туле, Орле и Курске.

Выставку «Сирийского перелома» в Белгороде посетили 3 тысячи жителей Фото: Ирина ТАРАСОВА

Выставку «Сирийского перелома» в Белгороде посетили 3 тысячи жителейФото: Ирина ТАРАСОВА

60 юнармейцев Белгородского гарнизона в числе первых ознакомились с экспозициями. Экспозиция состоит из 500 образцов бронетанковой техники, артиллерийского вооружения, бронеавтомобилей, а также огнестрельного оружия, самодельных взрывных устройств и экипировки террористов. Кроме того, на отдельных железнодорожных платформах здесь же были представлены БМП ACV-15, самоходный минный трал Aardvark JSFU, автомобиль террориста-смертника на базе Jeep Grand Cherokee.

Выставку «Сирийского перелома» в Белгороде посетили 3 тысячи жителей. Фото: Ирина ТАРАСОВА

Выставку «Сирийского перелома» в Белгороде посетили 3 тысячи жителей.Фото: Ирина ТАРАСОВА

Напомним, что российская операция в Сирии началась 30 сентября 2015 года. Участие в ней приняли соединения Воздушно-космических сил и Военно-морского флота РФ. Поддержка российских ВКС позволила сирийской армии остановить продвижение террористических группировок и начать наступление в провинциях Хама, Идлиб и Алеппо. 14 марта 2016 года президент Владимир Путин приказал начать вывод основных сил РФ из Сирии с 15 марта того же года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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