В Белгороде проходит VIII Международный музыкальный фестиваль BelgorodMusicFest «Борислав Струлев и друзья»

Международный музыкальный фестиваль BelgorodMusicFest 2019 «Борислав Струлев и друзья» проходит в эти дни в Белгородской филармонии. В 8-й раз он становится одним из самых ярких событий культурной жизни региона. Начавшись 23 февраля и вплоть до 2 марта, у белгородцев есть возможность услышать исполнителей с мировыми именами, увидеть концертные программы, объединяющие в себе разнообразные стили и жанры. Арт-директор фестиваля — виолончелист-виртуоз, продюсер Борислав Струлев.

23 февраля симфонический оркестр Белгородской филармонии под управлением лауреата международного конкурса Дмитрия Филатова и Борислав Струлева представил музыкальные традиции двух поколений: Концерт № 2 для виолончели с оркестром Т.Н. Хренникова, а также премьеру, симфоническую поэму «Прохоровская битва» — сочинение Тихона Хренникова-младшего, правнука известного советского композитора. Исполнение сочинения в День защитника Отечества символично – это дань памяти нашим ветеранам войны.

Фото из группы ВКонтакте Белгородской филармонии.

В память о великом артисте, золотом баритоне России Дмитрии Хворостовском на концерте-открытии представили фрагменты шоу DejaVu — совместного музыкального проекта великого певца и композитора Игоря Крутого.

Также в этот вечер зрители впервые познакомились с лучшим трубачом XXIвека, «Паганини трубы» Сергеем Накаряковым (Израиль), а также звездой мирового джаза, лауреатом многочисленных международных конкурсов, блестящим пианист из Германии Давидом Газаровым.

Фото из группы ВКонтакте Белгородской филармонии.

Сегодня, 25 февраля в рамках BelgorodMusicFest 2019 покажут спектакль Мастерской театральных ремесел Андрея Щукина— «Quasiunafantasia». Это песни любви, спетые на разных языках. Мировые хиты, а также национальные песни Грузии, Испании, Италии и стран Африки зазвучат в авторских аранжировках исполнителей.

27 февраля первое отделение концерта представит лучшие сочинения для виолончелей. На белгородской сцене впервые выступит виолончельный квартет из Германии RastrelliCelloQuartet, к которому в качестве солиста присоединится Борислав Струлев. Второе отделение под названием «Игра времен» преподнесет белгородцам выступление короля буги-вуги, экстраординарного исполнителя, пианиста, певца и композитора из Италии MatthewLeeи камерного оркестраMezzoMusic под управлением Натальи Боровик.

28 февраля в афише фестиваля Органный концерт при свечах. Актер и художественный руководитель «Театра поэзии и музыки» в Нью-Йорке Рустем Галич представит одну из своих самых популярных постановок — литературно-музыкальный спектакль «Демон» по одноименному произведению Михаила Лермонтова. Он будет показан в сопровождении главного органиста Кафедрального собора в Калинграде Евгения Авраменко (орган), Ксении Авраменко (флейта) и Борислава Струлева (виолончель).

2 марта фестивальная программа объединит зажигательный джаз и оперную классику. В первом отделении с биг-бэндомNoComment под управлением Владимира Уварова выступит солист ансамбля Арта БлэйкиJazzMessengers, легендарный Валерий Пономарев (труба, США).В программе примут участие лауреат международных конкурсов Анна Боровик (скрипка), а также победители V Международного музыкального турнира «Терем Кроссовер», обладатели специального приза Борислава Струлева, многогранный коллектив из Нижнего Новгорода — ансамбль народных инструментов Style-Quartet.

Во втором отделении будут давать «Оперный бал». С симфоническим оркестром Белгородской филармонии под управлением дирижера московского театра «Новая опера» Василия Валитова выступят солисты Большого театра: заслуженная артистка РФ, заслуженная артистка Республики Северная Осетия-Алания меццо-сопрано Агунда Кулаева и один из лучших теноров России, лауреат международных конкурсов, заслуженный артист республики Северная Осетия Алексей Татаринцев.