Предприятия «Мираторга» увеличили налоговые отчисления

На Белгородчине «Мираторг» создал вертикально интегрированное производство свинины, которое включает в себя все этапы – «от поля до прилавка». В регионе расположены ключевые свиноводческие мощности агрохолдинга, комбикормовые заводы, зерновая компания, крупнейшее в России высокотехнологичное мясоперерабатывающее предприятие, где трудятся более 7 360 человек. Компания строго выполняет все социальные обязательства, гарантируя достойные условия труда и полностью «белую» стабильную заработную плату своим сотрудникам.

В 2018 году перечисления в социальные фонды РФ (включая Пенсионный фонд, фонды социального и обязательного медицинского страхования) составили более 1,08 миллиарда рублей.

- Деятельность агрохолдинга оказывает значимое влияние на социально-экономическое сферу в регионах присутствия: предприятия «Мираторга» предоставляют рабочие места для жителей сельской местности и обеспечивают стабильные налоговые поступления в бюджеты всех уровней. А это - основа для нормальной жизни и развития регионов, - подчеркивают в пресс-службе компании.