2019-02-22T11:42:38+03:00
Общество

В Белгородском правоохранительном колледже прошёл выпускной

Принимать участие в важных мероприятиях из жизни колледжа, носящего имя Героя России В.Бурцева, - традиция для профсоюза «Правда» и лично Сергея Фуглаева
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На торжестве присутствовали почетные гости: начальник УМВД России по Белгородской области, генерал-майор полиции Василий Умнов, председатель профсоюза «Правда», депутат Белгородского городского Совета Сергей Фуглаев, председатель Белгородской организации ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск России Владимир Удотов и протоиерей Виктор Кравец. Они поздравили ребят с этим знаменательным событием, пожелали им дальнейших успехов.Василий Петрович выразил надежду на то, что в будущем многие из выпускников пополнят ряды сотрудников органов внутренних дел, поблагодарил преподавательский состав за многолетний добросовестный труд и пожелал учебному заведению дальнейшего процветания

Профсоюз «Правда» активно и всесторонне поддерживает молодежь Белгородской области и особое внимание уделяет именно патриотическому воспитанию. В этом деле Белгородский правоохранительный колледж имени Героя России Владимира Бурцева всегда идёт «рука об руку» с правдивцами, курсанты становятся участниками многих патриотических и социальных проектов профсоюза. Сергей Фуглаев выразил благодарность директору Белгородского правоохранительного колледжа Андрею Кабашко за приглашение на мероприятие и поздравил курсантов с успешным окончанием учебы.

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Подпись: Почетные гости пожелали выпускникам успехов, а колледжу – процветания.

- Выпускной в жизни каждого человека – это ответственный и серьезный шаг, который ознаменует перемены в жизни, переход на новый этап взрослой жизни. Правоохранительный колледж им. В. Бурцева – кузница специалистов, будущих сотрудников правоохранительных ведомств. Профсоюз «Правда» всегда поддерживает это образовательное учреждение – организации связывает крепкая дружба. И поэтому для меня большая честь сегодня поздравлять выпускников и сотрудников колледжа с этим знаменательным днём, - отметил председатель профсоюза «Правда», депутат Белгородского городского Совета Сергей Фуглаев.

Белгородский правоохранительный колледж воспитывает достойных граждан Белгородской области и России. Выпускники, вышедшие из стен колледжа, защищают интересы своей страны, служа в силовых ведомствах или работая в гражданских профессиях. «Ими по праву гордится Белгородчина», - добавил Сергей Иванович.

ИСТОЧНИК KP.RU

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