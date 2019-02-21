Российские и зарубежные металлурги посетили Белгородчину

В состав делегации вошли 30 специалистов сталеплавильного производства, директоров, менеджеров, руководителей проектов, представляющих ведущие металлургические предприятия России и зарубежья – НЛМК, ММК, Северсталь, Linde Gas Россия, ESF Elbe-Stahlwerke Feralpi, Tokyo Steel и другие.Гости посетили электросталеплавильный цех ОЭМК, ознакомились с работой дуговых сталеплавильных печей, участков внепечной обработки стали, агрегатов комплексной обработки стали и машин непрерывного литья заготовок.

- Мы рады принимать делегацию коллег-металлургов, и нам есть, что им показать, - отметил технический директор ОЭМК Сергей Евсеев. – За 45 лет Оскольский комбинат многого достиг: при проектной производительности 1,45 миллиона тонн стали предприятие производит 3,5 миллиона тонн стали в год. Это заслуга грамотного руководства управляющей компании и работы всего коллектива комбината, результат модернизации и технического перевооружения. ОЭМК производит широкий марочный сортамент продукции, которая востребована не только на российском, но и на зарубежных рынках.

- Я в третий раз посещаю комбинат, и каждый раз выношу для себя что-то новое, - поделился впечатлениями Марат Ярмухаметов, ведущий инженер-технолог по электросталеплавильному производству ВМЗ. – Перед нашим предприятием стоит задача увеличения объемов выплавки стали, поэтому опыт коллег мне очень интересен. Посещение таких предприятий значимо, поскольку это общение специалистов на высоком уровне: происходит обмен опытом, и приобретаются новые знания.

30 российских и зарубежных специалистов посетили производственные участки белгородских предприятий.

Позже участники конференции обсудили возможные пути повышения эффективности работы и снижения затрат на предприятиях металлургической отрасли, поделились опытом.

- Посещение ОЭМК представляет интерес, во-первых, потому что это предприятие достигло высоких уровней объёма производства, - сказал Юрий Гордеев, ведущий эксперт центра технологического развития Северсталь – Сортовой завод Балаково. - Оборудование поддерживается в прекрасном состоянии, коллектив обеспечивает необходимое качество и объёмы. Очевидно, что это производство не стоит на месте, а развивается.

- Одно из направлений деятельности нашей компании – это поставка технических газов и газового оборудования для металлургических цехов. Впечатления от увиденного – самые замечательные, - сказал Дмитрий Лащенко, менеджер направления Металлургия компании Linde Gas Россия. - Я очень благодарен организаторам за то, что позволили посетить это предприятие. Всегда приятно посмотреть на высокотехнологичное оборудование, понаблюдать высокую культуру производства.

После посещения ОЭМК делегация совершила экскурсию на смотровую площадку карьера Лебединского ГОКа.

Карьер ЛГОКа - крупнейший в мире по добыче негорючих полезных ископаемых.

Гости также ознакомились с процессом производством горячебрикетированного железа. На сегодняшний день процесс прямого восстановления железа является наиболее экологичным из всех существующих способов получения железа из руды.

- Это мой первый визит на горнодобывающее предприятие такого масштаба, как Лебединский ГОК. Я до сих пор под впечатлением от карьера, - заявил Павел Семенов, инженер первой категории ММК. – Также сегодня мне удалось познакомиться с производством ГБЖ. Партии этого продукта приобретал и испытывал в своем технологическом процессе наш комбинат.