В Белгороде обсудили вопросы создания Единых центров управления сетями

Реформирование системы оперативно-технологического управления (ОТУ) является одним из ключевых проектов Концепции цифровой трансформации 2030, принятой Советом директоров ПАО «Россети» в конце прошлого года. Проект предусматривает полную автоматизацию и цифровизацию сетевого комплекса и, как следствие, уменьшение времени на ликвидацию аварийных отключений.

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В рамках реформы ОТУ все филиалы перейдут на одноуровневую модель управления энергообъектами, и будут созданы единые центры управления сетями. Цифровые каналы связи и современные информационные системы новых ЕЦУС позволят диспетчерскому персоналу в режиме онлайн контролировать состояние электросетевых объектов 0,4-110 кВ, видеть перетоки электроэнергии и мощности, анализировать параметры качества электроэнергии, текущие данные о напряжении у потребителя, координировать работу оперативно-выездных и ремонтных бригад.

Ярослав Юриков уверен, полная автоматизация процессов значительно улучшит наблюдаемость сетевых объектов.

По словам заместителя главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению - начальника департамента оперативно-технологического и ситуационного управления ПАО «МРСК Центра» Ярослава Юрикова, полная автоматизация процессов значительно улучшит наблюдаемость сетевых объектов, повысит оперативность информационного взаимодействия с бригадами, сократит время ликвидации аварийных отключений.

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Представители оперативного-технологического блока из двадцати филиалов побывали в белгородском Центре управления сетями, оперативно-ситуационном, контакт-центре и центре обслуживания потребителей, обсудили инструментарий и операционные возможности типового рабочего места диспетчера, а также практические вопросы по организации цифровых каналов телемеханики и связи, переводу звонков с диспетчеров на контакт-центры, оповещение потребителей посредством СМС-сообщений, внедрению программных комплексов «Цифровой РЭС» и «Цифровой электромонтер».

По мнению участников совещания, реформирование системы оперативно-технологического управления будет способствовать повышению надежности работы электросетевого комплекса, а значит, улучшению качества жизни населения регионов Центра и Приволжья.