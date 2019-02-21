2019-02-21T11:33:02+03:00
Общество

В Белгороде обсудили вопросы создания Единых центров управления сетями

20 февраля в Белгородэнерго состоялось рабочее совещание заместителей главных инженеров – начальников ЦУС филиалов ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Реформирование системы оперативно-технологического управления (ОТУ) является одним из ключевых проектов Концепции цифровой трансформации 2030, принятой Советом директоров ПАО «Россети» в конце прошлого года. Проект предусматривает полную автоматизацию и цифровизацию сетевого комплекса и, как следствие, уменьшение времени на ликвидацию аварийных отключений.

.

.

В рамках реформы ОТУ все филиалы перейдут на одноуровневую модель управления энергообъектами, и будут созданы единые центры управления сетями. Цифровые каналы связи и современные информационные системы новых ЕЦУС позволят диспетчерскому персоналу в режиме онлайн контролировать состояние электросетевых объектов 0,4-110 кВ, видеть перетоки электроэнергии и мощности, анализировать параметры качества электроэнергии, текущие данные о напряжении у потребителя, координировать работу оперативно-выездных и ремонтных бригад.

Ярослав Юриков уверен, полная автоматизация процессов значительно улучшит наблюдаемость сетевых объектов.

Ярослав Юриков уверен, полная автоматизация процессов значительно улучшит наблюдаемость сетевых объектов.

По словам заместителя главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению - начальника департамента оперативно-технологического и ситуационного управления ПАО «МРСК Центра» Ярослава Юрикова, полная автоматизация процессов значительно улучшит наблюдаемость сетевых объектов, повысит оперативность информационного взаимодействия с бригадами, сократит время ликвидации аварийных отключений.

.

.

Представители оперативного-технологического блока из двадцати филиалов побывали в белгородском Центре управления сетями, оперативно-ситуационном, контакт-центре и центре обслуживания потребителей, обсудили инструментарий и операционные возможности типового рабочего места диспетчера, а также практические вопросы по организации цифровых каналов телемеханики и связи, переводу звонков с диспетчеров на контакт-центры, оповещение потребителей посредством СМС-сообщений, внедрению программных комплексов «Цифровой РЭС» и «Цифровой электромонтер».

По мнению участников совещания, реформирование системы оперативно-технологического управления будет способствовать повышению надежности работы электросетевого комплекса, а значит, улучшению качества жизни населения регионов Центра и Приволжья.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
"Нас разорить хотят!" В Самарской области квитанции за вывоз мусора выписали на маленьких детей, покойников и "мертвые души"
Регоператор пообещал все пересчитать. И разослать все оставшиеся счета - а их не получили больше половины жителей региона - до конца февраля
Новости 24
В преддверии Дня защитника Отечества 24 молодых белгородских пристава приняли присягу
Банк УРАЛСИБ запустил чат поддержки клиентов в Интернет-банке для бизнеса
В Белгороде обсудили вопросы создания Единых центров управления сетями
Российские и зарубежные металлурги посетили Белгородчину
«Ростелеком» дарит абонентам год безопасности
20 студентов стали обладателями персональных стипендий мэра Белгорода
На Белгородскую область обрушилась непогода
Белгородские спасатели и представители газовой службы проводят рейды безопасности по домам жителей региона
Белгородские энергетики готовятся к половодью
В Белгородском регионе планируют потратить 700 миллионов рублей на благоустройство территорий
«Металлоинвест»: масштабная трансформация для эффективной работы
Белгородец украл у сестры золотые украшения на 70 тысяч рублей
Белгородец после ссоры с женой испортил чужой автомобиль
Белгородские спасатели вызволили из ловушки отчаянно вывшего пса
В Сбербанке стартовали продажи нового индивидуального пенсионного плана
В Белгороде с торгов продадут арестованные автомобили должников
Банк УРАЛСИБ получил награду за достижения в области развития искусственного интеллекта
С первого этапа чемпионата России по ралли-рейдам белгородцы привезли серебро
В Старом Осколе в спортивно-развлекательном центре «Айсберг» «тушили» пожар
В Белгороде в выставочном зале «Родина» откроется выставка… кошек
Академик РАН высоко оценил исследования ученых Белгородского госуниверситета в области искусственного интеллекта