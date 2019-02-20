2019-02-20T16:03:20+03:00
Общество

В Белгородской области сумма выплат на одного ребенка составляет всего 8 тысяч рублей

В послании Федеральному Собранию Президент озвучил эту цифру в качестве самого низкого порога по стране
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
В послании Федеральному Собранию Президент подчеркнул, что рождение детей не должно сказываться на уровне благосостояния семей.В послании Федеральному Собранию Президент подчеркнул, что рождение детей не должно сказываться на уровне благосостояния семей.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

В среду, в послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин предложил выплачивать пособия на первого и второго ребенка семьям со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов с 1 января 2020 года. Он упомянул Белгородскую область, где сумма выплат на ребенка составляет всего 8 тысяч рублей.

«Сейчас такие выплаты получают семьи, чьи доходы не превышают 1,5 прожиточного минимума на человека. Предлагаю с 1 января 2020 года поднять планку до двух прожиточных минимумов», - сказал Президент.

Глава государства считает важным, чтобы рождение детей не означало для семей резкого падения уровня благосостояния. «У нас уже предусмотрены выплаты на первого и второго детей до полутора лет. На первого ребенка выплаты идут из федерального бюджета. На второго ребенка семья может получить выплаты из средств маткапитала», - отметил Президент.

Он добавил, что сумма выплат зависит от размера прожиточного минимума ребенка в конкретном регионе. «От 8 тысячи рублей в Белгородской области до 22 тысяч рублей в Чукотском автономном округе, а в целом по стране это более 11 тысяч рублей в месяц», - сказал президент, отметив, что новая мера позволит практически в полтора раза увеличить число семей, которые получают такие выплаты.

Напомним, что в конце 2017 года президент выдвинул комплекс инициатив по улучшению рождаемости в России. Среди них - введение с 1 января 2018 года ежемесячных выплат при рождении или усыновлении первого ребенка до достижения им полутора лет, продление программы материнского капитала до конца 2021 года, а также введение ежемесячных выплат из средств материнского капитала на второго ребенка до достижения им полутора лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
"Нас разорить хотят!" В Самарской области квитанции за вывоз мусора выписали на маленьких детей, покойников и "мертвые души"
Регоператор пообещал все пересчитать. И разослать все оставшиеся счета - а их не получили больше половины жителей региона - до конца февраля
Геннадий Онищенко про возвращение вытрезвителей: "Как правило, эти люди попадают в вытрезвители, будучи больными алкоголизмом"
Экс-главсанврач страны и наш обозреватель - в эфире Радио «Комсомольская правда» - об инициативе Совета Федерации возродить в России отрезвляюшие заведения [аудио]
Новости 24
Белгородские энергетики готовятся к половодью
В Белгородском регионе планируют потратить 700 миллионов рублей на благоустройство территорий
«Металлоинвест»: масштабная трансформация для эффективной работы
Белгородец украл у сестры золотые украшения на 70 тысяч рублей
Белгородец после ссоры с женой испортил чужой автомобиль
Белгородские спасатели вызволили из ловушки отчаянно вывшего пса
В Сбербанке стартовали продажи нового индивидуального пенсионного плана
В Белгороде с торгов продадут арестованные автомобили должников
Банк УРАЛСИБ получил награду за достижения в области развития искусственного интеллекта
С первого этапа чемпионата России по ралли-рейдам белгородцы привезли серебро
В Старом Осколе в спортивно-развлекательном центре «Айсберг» «тушили» пожар
В Белгороде в выставочном зале «Родина» откроется выставка… кошек
Академик РАН высоко оценил исследования ученых Белгородского госуниверситета в области искусственного интеллекта