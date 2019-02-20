В Белгородской области сумма выплат на одного ребенка составляет всего 8 тысяч рублей

В среду, в послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин предложил выплачивать пособия на первого и второго ребенка семьям со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов с 1 января 2020 года. Он упомянул Белгородскую область, где сумма выплат на ребенка составляет всего 8 тысяч рублей.

«Сейчас такие выплаты получают семьи, чьи доходы не превышают 1,5 прожиточного минимума на человека. Предлагаю с 1 января 2020 года поднять планку до двух прожиточных минимумов», - сказал Президент.

Глава государства считает важным, чтобы рождение детей не означало для семей резкого падения уровня благосостояния. «У нас уже предусмотрены выплаты на первого и второго детей до полутора лет. На первого ребенка выплаты идут из федерального бюджета. На второго ребенка семья может получить выплаты из средств маткапитала», - отметил Президент.

Он добавил, что сумма выплат зависит от размера прожиточного минимума ребенка в конкретном регионе. «От 8 тысячи рублей в Белгородской области до 22 тысяч рублей в Чукотском автономном округе, а в целом по стране это более 11 тысяч рублей в месяц», - сказал президент, отметив, что новая мера позволит практически в полтора раза увеличить число семей, которые получают такие выплаты.

Напомним, что в конце 2017 года президент выдвинул комплекс инициатив по улучшению рождаемости в России. Среди них - введение с 1 января 2018 года ежемесячных выплат при рождении или усыновлении первого ребенка до достижения им полутора лет, продление программы материнского капитала до конца 2021 года, а также введение ежемесячных выплат из средств материнского капитала на второго ребенка до достижения им полутора лет.