Белгородцы вновь в числе победителей конкурса «Инженер года-2018»

Всероссийский конкурс «Инженер года» проводится с 2000 года с целью привлечения внимания общественности к профессии инженера и повышения ее статуса. Его учредителями, в частности, являются Российский Союз научных и инженерных общественных организаций, Международный Союз научных и инженерных общественных объединений, Академия инженерных наук имени А.М. Прохорова, Межрегиональный общественный фонд содействия научно-техническому прогрессу. Сотрудники Белгородэнерго неоднократно принимали участие в конкурсе и становились его победителями.

В этом году ведущий инженер управления производственной безопасности и производственного контроля Марина Парамонова удостоена почетного звания «Профессиональный инженер России». Мастер бригады по диагностике электрооборудования Краснояружского РЭС Сергей Шопинский стал победителем отборочного тура по версии «Инженерное искусство молодых» (для молодых специалистов в возрасте до 30 лет).

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Марина Парамонова работает в Белгородэнерго на протяжении 13 лет. Принимала участие в реализации проекта по переходу от локальных программных комплексов, предназначенных для расследования и учета авариных отключений электрооборудования, к сетевым системам на базе платформ SAP и ПК «Аварийность». Данное решение повысило объективность выявления причин технологических нарушений, ускорило обмен данными между структурными подразделениями и повысило надежность электроснабжения потребителей. Сейчас инженер осуществляет контроль над безопасной организацией работ, соблюдением требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности в Белгородских электрических сетях.

Сергей Шопинский за три с лишним года работы в Белгородэнерго прошел путь от электромонтера до мастера. Освоил ряд методик в области измерения сопротивления изоляции трансформатора и ограничителей перенапряжения 10/0,4 кВ, сопротивления контура заземления и обмоток постоянного тока трансформатора, получил дополнительное образование по профессиям «стропальщик» и «вальщик леса», принял участие во внедрении современной автоматической системы управления уличным освещением, занимался анализом состояния энергооборудования на предмет выявления дефектов, способных привести к аварийным отключениям. В 2017 году Сергей стал победителем конкурса на лучшего уполномоченного по охране труда первичных профсоюзных организаций ПАО «МРСК Центра». Учится в аспирантуре, в сфере его интересов - ветроэлектрические станции малой мощности для зон со слабыми ветрами.