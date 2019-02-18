2019-02-18T10:22:03+03:00
Общество

Белгородская транспортная полиция отмечает 100-летний юбилей

250 сотрудников ведомства обеспечивают покой и безопасность на участке Юго-Восточной магистрали общей протяженностью 908 километров
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы Белгородского ЛО МВД России на транспорте.Фото пресс-службы Белгородского ЛО МВД России на транспорте.
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В настоящее время в составе Белгородского линейного отдела несут службу более 250 сотрудников обеспечивая покой и безопасность на участке Юго-Восточной магистрали общей протяжённостью 908 км. 18 февраля транспортная полиция отмечает 100 летний юбилей.

– Отличительной особенностью обслуживаемой отделом территории является приграничная зона с Украиной, подчеркнул в канун празднования 100-летней годовщины со дня образования органов внутренних дел на транспорте начальник Белгородского линейного отдела МВД России на транспорте полковник полиции Юрий Волгин. – Для выполнения поставленных задач сотрудники работают в тесном взаимодействии с линейными и территориальными ОВД, пограничной и таможенной службами.

В подчинении линейного отдела находятся линейные пункты полиции на станциях Ржава, Готня, в аэропортах городов Белгород и Старый Оскол, а также крупные линейные отделы полиции в городах Старый Оскол и Валуйки.

В повседневную работу личного состава ЛО входит охрана общественного порядка на железнодорожных и авиационных объектах, выявление фактов незаконного оборота наркотических и взрывчатых веществ, боеприпасов, противодействие терроризму, обеспечение безопасности пассажирских и грузовых перевозок, недопустимость травматизма, особенно несовершеннолетних.

В штате имеются кинологи с собаками, специализирующимися на выявлениях взрывчатых и наркотических веществ, которые работают при обнаружении бесхозных предметов, в рейдовых мероприятиях, при осмотрах поездов дальнего и пригородного сообщения. В сентябре прошлого года в рамках ОПМ Мак на остановочной платформе Салют сотрудники ОКОН остановили компанию молодых людей. При проверке документов парни сбросили на землю сверток. Собака определила, что в пакете – наркотическое средство. Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является наркотической солью.

Фото пресс-службы Белгородского ЛО МВД России на транспорте.

Фото пресс-службы Белгородского ЛО МВД России на транспорте.

Для обеспечения безопасности пассажиров ППС отдела несет службу при сопровождении поездов дальнего следования и пригородного сообщения, а также на станциях и территории вокзалов Белгородской области. Всего в январе 2019 года по участку оперативного обслуживания проследовало 1587 поездов, из них 626 поездов дальнего следования и 961 пригородного сообщения. Из числа проследовавших поездов сопровождено 215 (150 дальнего следования и 65 пригородного сообщения).

– 18 февраля сотрудники транспортной полиции отметят свой профессиональный праздник – 100-летие со дня образования органов внутренних дел на транспорте, – сказал начальник Белгородского линейного отдела МВД России на транспорте полковник полиции Юрий Волгин. – В этот праздничный день, хотелось бы выразить искреннюю признательность нашим ветеранам за то, что они передают свои знания и опыт молодым, а личный состав поблагодарить за добросовестную и самоотверженную службу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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