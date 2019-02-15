Банк «Открытие» заключает соглашения о партнерстве с регионами России

В частности, банк рассматривает партнёрство в проектах по строительству фармацевтического завода в Краснодарском крае, цементного завода в Новороссийске, объектов лесоперерабатывающей промышленности в Карелии, образовательных учреждений в Пензенской области и Республике Коми, проектах капитального ремонта дорожной инфраструктуры Вологодской области, а также готов принять участие в создании единой площадки для стартапов малого и среднего бизнеса в Удмуртии.

- Мы обсудили с губернаторами и главами республик целый ряд конкретных проектов, в том числе касающихся строительства детских садов, школ, центров профессионального среднего образования, а также финансирования теплоэнергетики и дорожной инфраструктуры. В выборе проектов мы исходим из потребности региона, - сообщил член правления, руководитель блока управления региональной сетью ПАО Банк «Открытие» Александр Пахомов.

Банк считает перспективным для регионов привлечение денег для инвестиций и покрытия дефицитов через эмиссию субфедеральных облигационных бумаг. И готов выступать организатором этих размещений, а также активно инвестировать в развитие регионов, вкладывая средства в ключевые инфраструктурные проекты.

По словам Александра Пахомова, банк начал развивать направление работы с госсектором в четвертом квартале 2018 года и сразу добился заметных результатов: выиграл в ноябре-декабре 14 аукционов по финансированию дефицита бюджета Субъектов РФ и муниципальных образований. Общая сумма составила более 20 миллиардов рублей - около 10% объема всех аукционов этого периода.