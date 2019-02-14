В белгородском музее МВД состоялась встреча ветеранов-афганцев

15 февраля исполняется 30 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. Среди тех, кто выполнял служебные и боевые задачи на территории республики, не только армейцы, но и сотрудники органов внутренних дел.

В преддверии памятной даты традиционная встреча ветеранов-афганцев прошла в белгородском музее МВД.Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

- В период с 1980 по 1986 год из Белгородского УВД в Афганистан были направлены семнадцать человек. В качестве спецназовцев подразделения «Кобальт» и советников Министерства внутренних дел они вели борьбу с бандформированиями в ДРА и оказывали помощь афганской полиции в вопросах подготовки личного состава, - отметили в пресс-службе областного главка МВД.

Анатолий Лобынцев попал в одну из самых горячих точек Афганистана - Кандагар.Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В течение недели во всех территориальных отделах полиции проходят мероприятия, приуроченные ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Ветераны-афганцы делятся своими воспоминаниями с действующими сотрудниками. Из рассказа прапорщика милиции Анатолия Лобынцева на встрече с вейделевскими правоохранителями: «Я прибыл в Афганистан в 1981 году по приказу командования. Назначили на должность водителя-топливозаправщика автомобиля «ЗИЛ». После учебной подготовки попал в Кандагар, который на тот момент являлся одной из самых горячей точек Афганистана. Однажды мы с товарищем везли бензин. По пути подорвались на мине. Мне очень повезло остаться в живых. Не знаю, потому ли, что родился в рубашке, или благодаря молитвам матери я не получил ни одной царапины. От машины остался только корпус».

В мероприятии принял участие депутат горсовета Сергей Фуглаев.Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В преддверии памятной даты традиционная встреча ветеранов-афганцев прошла в белгородском музее МВД. В мероприятии принял участие депутат горсовета Сергей Фуглаев. Он вручил воинам-интернационалистам памятные медали «30 лет вывода советских войск из Афганистана». Среди награжденных полковник милиции в отставке Василий Аладов. Он был направлен в республику в 1981 году в составе советнического аппарата.

Василий Аладов в провинции Фарах. Фото: из личного архива Василия Аладова.

- Оценивать исторические события всегда сложно, - говорит Василий Иванович. – Мы защищали наши южные рубежи. Тогда говорили – сначала думай о Родине, потом о себе. Так мы и жили, так подходили к работе. Думаю, это заслуживает уважения и того, чтобы память об Афганистане жила.

В завершение встречи сотрудники полиции, ветераны органов внутренних дел и гости возложили цветы к часовне, построенной в честь стражей порядка, погибших при исполнении служебного долга.