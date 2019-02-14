Без учета и без договора, или как в Корочанском районе воруют электроэнергию

Филиал ПАО «МРСК Центра – «Белгородэнерго» продолжает активную борьбу с воровством электроэнергии и снижением потерь в сетях на территории региона. Рейд по выявлению фактов неучтенного потребления электрической энергии (проще говоря – воровства), который прошел в Корочанском районе позволил поймать на горячем нескольких любителей поживиться за чужой счет.

Но чтобы представить масштабы этого воровства, следует обратиться к фактам и цифрам, которые ярко свидетельствуют, что борьба с расхищением электроэнергии в районе идет самая жесткая. Так, в 2018 году сотрудниками Белгородэнерго выявлено 694 факта вмешательства в работу приборов учета и самовольного подключения к сетям общим объемом 9,9 млн кВтч. Ущерб от незаконного потребления электроэнергии превысил 27 млн рублей. В частности, в Корочанском районе зафиксирован 21 факт безучетного и три факта бездоговорного потребления общим объемом 1 млн 372 тыс. кВтч на сумму порядка 5 млн рублей.

Выявлять факты бездоговорного и безучетного потребления электроэнергии позволяют рейды. Как рассказал заместитель начальника Корочанского РЭС по реализации услуг Игорь Задворнов, к самым распространенным случаям хищения относятся: вмешательство в работу или конструкцию приборов учеба, различные воздействия на счетный механизм, скрытая электропроводка, а также несанкционированное подключение к сетям. Обнаруживаются такие ухищрения путем применения специального оборудования. Все методы тех, кто пытается «сэкономить» незаконным способом, сотрудникам Белгородэнерго хорошо известны и находятся на особом контроле.

Выезд по первому адресу в село Алексеевку наглядно продемонстрировал, что у энергетиков есть достаточно возможностей для должного контроля. В нежилом здании, где проводились работы на пилораме, энергетики заподозрили вмешательство в счетный механизм прибора учета. В течение 15-20 минут был проведен визуальный осмотр прибора учета, а затем осмотр продолжили при помощи специальных инструментов. Все действия энергетиков фиксировались на видеокамеру. Затем был установлен новый прибор учета (бесплатно), а старый был изъят для экспертизы и будет направлен в Государственный региональный центр стандартизации и метрологии.

По следующему адресу – село Плоское на улице Центральной даже несведущему человеку было понятно, что наброшенные провода на линию электропередач – явное нарушение. При этом нарушение грубое и, что крайне важно, такое воровство электроэнергии могло привести к самым печальным последствиям, вплоть до летального исхода.

Увы, оголенные, висящие низко над землей провода стоило только зацепить кому-то… В самом доме, хозяин которого долго не показывался, а затем путано объяснял факт воровства трудными жизненными обстоятельствами, находились еще трое вполне здоровых, нигде не работающих людей. И в доме проводка висела и торчала из самых неожиданных мест, а сам деревянный дом с проваленными досками пола и угрожающими завалиться стенами от неожиданной искры в считанные минуты мог бы превратить в груду пепла. Но, похоже, хозяев это не беспокоило ни капли…

Следующий дом в селе Шляхово по улице Административной – полная противоположность предыдущему: красивые фасады, большая территория. Здесь не было наброшенных проводов, но на вопрос, почему постучали именно в этот дом, энергетики ответили, что потребитель самовольно подключил строение к сетям, не заключив договор энергоснабжения.

В дом на Иркутской в Дальней Игуменке участников рейда пустили не сразу. И, как оказалось, не без причины. Прибор учета при визуальном осмотре казался «чист», но вот его «начинка» сразу вызвала вопросы. Самовольные скрутки и прочие дополнения, которых не должно было быть, свидетельствовали о вмешательстве в работу прибора со стороны. Все действия энергетиков были зафиксированы на видеокамеру, сделаны фото, были составлены акты. Энергетики установили свой счетчик (бесплатно). В дальнейшем все зафиксированным нарушениям будет дана соответствующая оценка.

Всего в ходе рейда стучаться приходилось в разные дома. И те, хозяева которых проблемы электричества решили путем наброса на линии электропередачи. Были и такие, хозяева которых не посчитали нужным элементарно открыть дверь.

– Случаи, когда потребитель не допускает энергетиков к проверке счетчиков, увы, нередки, - объяснял заместитель начальника Корочанского РЭС Игорь Задворнов. – При недопуске 2 и более раз показания такого прибора учета, предоставленные потребителем, не учитываются. По истечении 3 месяцев плата определяется исходя из нормативов электропотребления с коэффициентов 1,5 до даты составления акта проверки.

С января прошлого года для физических лиц правила расчёта объема электроэнергии, потребленной с нарушением действующего законодательства, сильно ужесточились. Теперь, если установлен факт вмешательства в работу прибора учета, объем и стоимость похищенного рассчитывается на основании утвержденного региональными органами власти норматива с применением повышающего коэффициента 10, а период расчета может достичь трех месяцев. Сумма платежа может составить десятки, а то и сотни тысяч рублей, а если дело дошло до суда, то, помимо расходов за электроэнергию, гражданину придется возмещать еще и судебные издержки.

…В Корочанском районе не так давно за допущенное нарушение одному из потребителей пришлось выплатить более 100 тысяч рублей за украденную электроэнергию.

И тех, кто считает, что не попадется, следует разочаровать: рано или поздно за воровство придется отвечать.