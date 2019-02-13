Белгородцев призывают следить за безопасным размещением построек

В прошлом году, каждое нарушение, выявленное Белгородэнерго, представляло собой реальную угрозу жителям области и при неблагоприятном стечении обстоятельств могло стать причиной несчастного случая.

В нарушение требований Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства…», белгородцы возводят в опасной близости от линий электропередачи дома, складируют грунт и стройматериалы, организовывают детские площадки, ставя под угрозу жизнь детей. В прошлом году в регионе выявлено 37 нарушений охранных зон, по 18 вопиющим фактам материалы переданы в Верхне-Донское управление Ростехнадзора по Белгородской области и Прокуратуру, 9 дел было рассмотрено в судебных инстанциях, по 7 получены положительные решения.

Чаще всего встречаются самозахват территории с ограждением линий и подстанций, строительством зданий и хозпостроек в непосредственной близости от объектов высокого напряжения. Подобные нарушения были зафиксированы, в частности, в поселке Разумное, где в опасной близости от ЛЭП 6 кВ частник построил беседку. Суд признал постройку незаконной и обязал нарушителя снести беседку. Жителю поселка Ровеньки пришлось разбирать уже готовый гараж только потому, что строение оказалось в охранной зоне линии 10 кВ. В селе Солоти Валуйского района под ВЛ 10 образовалась огромная насыпь щебня. Убирать пришлось собственнику после получения уведомления о нарушении.

В поселке Разумное частнику пришлось снести незаконно построенную беседку.

Особенно тревожит несанкционированное размещение в охранных зонах детских площадок. В этом случае сроки переноса игрового оборудования имеют принципиальное значение. В селе Белый Плес Вейделевского района из охранной зоны ВЛ 0,4 кВ была вынесена детская площадка. Сейчас место для игр расположено на безопасном расстоянии от объектов высокого напряжения.

Правила поведения вблизи ЛЭП обязаны соблюдать как юридические, так и физические лица, земельные участки которых находятся в охранных зонах. За нарушение законодательства они могут быть привлечены к ответственности с наложением административного штрафа и обязательствами по сносу самовольного строения. Исковые требования к физическим и юридическим лицам, отказавшимся в добровольном порядке устранить нарушение, рассматриваются в судебных инстанциях.

Белгородэнерго напоминает: охранная зона вдоль воздушных линий электропередачи установлена в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченных вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны от крайних проводов линии при их неотклоненном положении на расстоянии от 2 до 20 метров в зависимости от напряжения. Без согласования с филиалом в этой зоне запрещены любые действия, связанные со строительством, реконструкцией или сносом зданий, складированием материалов, разработкой грунта. Строго запрещено размещать здесь детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки и другие объекты, предусматривающие скопление людей; запускать летательные аппараты, высаживать деревья или ловить рыбу. По всем вопросам, касающимся электроснабжения, необходимо обращаться на прямую линию ПАО «МРСК Центра» 8-800-50-50-115, короткий номер 13-50.