"Человек года Металлоинвест" - сотрудник Лебединского ГОКа

Вся жизнь Анны связана с железной дорогой: почти 40 лет она работает в управлении железнодорожного транспорта Лебединского ГОКа. Последние 25 лет - трудится станционным диспетчером своей, ставшей уже родной, самой большой в УЖДТ станции «Фабричная». Она объединяет два парка тепловозов, 39 основных железнодорожных путей и еще несколько дополнительных.

- Мы составляем маршруты и отправляем продукцию по назначению. Считаю, что главное в нашем деле - бдительность и ответственность, ведь в подчинении много людей: путейцы, составитель поездов, приемосдатчики. Сначала трудно было, но появился опыт, знания, пришла спокойная уверенность во всех своих действиях, - рассказывает Анна.

Героиня нашей истории настолько предана своему делу, что даже когда возраст позволил выйти на заслуженный отдых, она не захотела оставлять любимую работу и по сей день продолжает трудиться на комбинате. За усердие имеет множество благодарственных писем и грамот от руководства. А коллеги отзываются о ней с теплотой и уважением. К примеру, ведущий специалист по отгрузке готовой продукции цеха №2 УЖДТ Андрей Аторин, который долгое время был непосредственным руководителем Анны Пирожковой, убеждён, что своим многолетним добросовестным трудом она заслужила почётное звание «Человек года Металлоинвест»:

- Анна Николаевна - исполнительный и добросовестный специалист, который любит своё дело. Отличный наставник молодым работникам: всегда поможет, направит. Даже многие молодые руководители приходят к ней за советом.

- Эта награда стала полной неожиданностью для меня, до сих пор не верится в происходящее, - признаётся Анна Пирожкова. - Я работаю с самого основания подразделения. Радостно, что моя работа отмечена такой высокой оценкой. «Человек года Металлоинвест» – звучит гордо и очень здорово!

Наталья Хаустова,

фото Александра Белашова