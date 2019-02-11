Банк «Открытие» - один из организаторов размещения облигаций ПАО «ГТЛК»

Высокий интерес к размещению выпуска биржевых облигаций компании был проявлен со стороны государственных и частных банков, управляющих и страховых компаний, а также со стороны физических лиц. Облигации удовлетворяют требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, а также соответствует требованиям для включения в Ломбардный список Банка России.

- «ГТЛК» является крупнейшей государственной лизинговой компанией России, зарекомендовавшей себя надежным заемщиком на рынке. Это подтверждается значительным спросом на облигации со стороны инвестиционного сообщества. Для банка «Открытие» сделка является продолжением плодотворного сотрудничества с «ГТЛК», в том числе на рынке долгового капитала, – отметил старший вице-президент, директор департамента инвестиционного бизнеса ПАО Банк «ФК Открытие» Константин Церазов.

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