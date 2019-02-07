2019-02-07T15:25:33+03:00
Спорт

Завершилась II Зимняя Корпоративная Спартакиада Металлоинвеста

В этом году ее принял Лебединский ГОК, поэтому соревнования горняков и металлургов прошли на территории Губкинского городского округа
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Спартакиада объединила более 250 участников в составе 7 команд: Управляющей компании, Лебединского и Михайловского ГОКов, ОЭМК, Уральской Стали, УралМетКома и Рудстроя. Участники Спартакиады состязались в 6 видах спорта: русском хоккее в валенках, хоккее с шайбой, лыжных гонках, кёрлинге, конькобежном спорте и биатлоне.

Церемония открытия Спартакиады с зажжением факела и эффектным шоу фигуристов и барабанщиков прошла на ледовой арене «Кристалл». В этот же день сотни болельщиков смогли наблюдать за баталиями хоккеистов, кёрлингистов и конькобежцев Компании.

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- Восхищает то, что вы, владея своими профессиями, являетесь ещё и настоящими профессионалами во многих видах спорта, – обратился к участникам Андрей Варичев, генеральный директор УК «Металлоинвест». – Я уверен, что тот корпоративный дух, который живёт в участниках нашей Спартакиады, будет крепнуть, и созидать в коллективах предприятий здоровую атмосферу добра, дружбы и взаимовыручки. Поэтому - вперед, к вершинам, победам и достижениям в спорте и в работе.

- Нет силы равной силе дружбы, – отметил Олег Михайлов, управляющий директор АО «Лебединский ГОК», депутат Белгородской областной Думы.– Несмотря на то, что все команды прибыли сюда побеждать, – участники поддерживают друг друга, доказывая, что в спартакиаде принимает участие не семь команд, а одна – большая, сплочённая команда Металлоинвеста.

С интересом следил за финальной игрой хоккеистов и почётный гость торжества – Александр Якушев, звезда советского хоккея, легендарный «ЯК-15». Он лично принял участие в церемонии награждения победителей и провёл автограф-сессию.

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На соревновательных площадках «Лесной сказки» за победу боролись биатлонисты, лыжники и хоккеисты в валенках. Кроме того, была организована развлекательная вечерняя программа: барбекю, дискотека, катание на упряжках хаски. В заключительный день спартакиады Александр Легков, российский лыжник, олимпийский чемпион Сочи-2014, провел для участников утреннюю предстартовую зарядку, рассказал о своём пути к медалям.

- Спасибо, что пригласили, что болеете за нас, за лыжный спорт, – поблагодарил Александр. – У вас замечательные соревнования. Желаю вам развивать спорт, заниматься своим делом. Ставить цели и достигать их. Желаю вам быть чемпионами как в спорте, так и в жизни.

По итогам трёх дней главного спортивного события компании «Металлоинвест» победителями стали:команда Управляющей компании - в хоккее с шайбой, спортсмены Лебединского ГОКа - в русском хоккее в валенках, сборная УралМетКома - в конькобежной эстафете, девушки Рудстроя – вкёрлинге, а спортсмены ОЭМК - в лыжной эстафете и биатлоне.

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- Нас переполняют эмоции, – поделился впечатлениями Александр Дюкарев, участник сборной Лебединского ГОКа по хоккею в валенках. – Ребята михайловцы очень сильны, но тем и дороже победа. В прошлый раз мы им проиграли, а в этот готовились два месяца, разрабатывали тактику и стратегию. Это радость – взять реванш на родной земле!

Всего Металлоинвест провел семь летних и две зимних корпоративных Спартакиады.

ИСТОЧНИК KP.RU

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