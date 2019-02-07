2019-02-07T17:22:48+03:00
Общество

В Белгороде взяты под контроль текущие крыши

В департаменте строительства и архитектуры города разберутся, почему протекают крыши, капитально отремонтированные в 2017-2018 годах
Поделиться:
В Белгороде взяты под контроль текущие крыши.В Белгороде взяты под контроль текущие крыши.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

В администрацию Белгорода поступили обращения жителей и запросы депутатов Белгородского городского Совета по избирательным округам № 14, 17 и 23. Жильцы многоквартирных домов по улицам Макаренко, Железнякова и в 1-м Заводском переулке, хотят понять, кто ответит за текущие крыши, которые были капитально отремонтированы в 2017-2018 годах? В департаменте строительства и архитектуры города пообещали разобраться.

Уже проведена проверка на месте, куда выезжали сотрудники департамента городского хозяйства администрации города совместно с руководителями подрядных организаций, осуществлявших капитальный ремонт данных МКД. Вместе с ними были и представители управляющих компаний, обслуживающие эти многоэтажки. По итогам проверки выявлены все случаи затекания кровли, исследованы недостатки выполненных работ, составлен перечень поручений, которые будут выполнены за счёт подрядных организаций. Также определены сроки ремонтных работ. В департаменте заверши, что они начнутся при наступлении благоприятных погодных условий.

Поскольку в соответствии с Жилищным кодексом РФ гарантийный срок капитального ремонта составляет 5 лет, все выявленные недостатки подрядные организации обязаны устранить в рамках гарантийных обязательств при участии управляющих компаний, как контролирующей стороны.

Вопрос проблемных крыш в данных домах взял под личный контроль руководитель департамента строительства и архитектуры администрации города Василий Голиков. Он дал поручение проанализировать эффективность работы подрядных организаций на строительном рынке области и города и провести проверку деятельности управляющих компаний по обслуживанию многоэтажных домов в зимний период.

Отметим, что в случае отказа исполнения договорных обязательств организации-подрядчики будут внесены в «чёрный список» и исключены из Реестра квалифицированных подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории Белгородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
С лауреатами премия «Немалый бизнес» встретится Владимир Путин
Также предприниматели получат «золотой год», в течение которого имеют возможность воспользоваться поддержкой для развития своего бизнеса, помощь при выходе на рынок Китая, премиальные билеты на экономические формы и другие привилегии
«Чтобы не убежал»: Скандально известная судья Краснодарского края отправляет лежачего инвалида на последней стадии рака в изолятор
У Владимира Рудника 4 стадия рака, он практически не ходит, а все его тело в шрамах от многочисленных операций [видео, эксклюзив kp.ru]
Новости 24
Белгородская область остается в числе наиболее стабильных и безопасных в России регионов
Белгородская филармония зажигает «Огни Парижа»
Жительница Валуйского района рассказала в полиции, за что в 2011 году убила сына
Завершилась II Зимняя Корпоративная Спартакиада Металлоинвеста
По иску Белгородской транспортной прокуратуры арестован самолет и оштрафован пилот
За минувшие сутки в Белгородской области произошло 5 пожаров
Белгородец без ведома подруги снял с ее карты деньги
Белгородец, не уплативший вовремя штраф, направлен на исправительные работы
Доля Центрально-Черноземного банка на рынке вкладов региона составляет 57,35%
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-20 банковского рынка по активам
Как минимум, 90 жителей Белгородской области обманули в автосалоне «Автопремиум 31»
В выходные белгородцев приглашают пробежаться на лыжах
В белгородском выставочном зале «Родина» пройдет вечер памяти Евгения Дубравного
В Белгороде в ДТП на улице Мичурина пострадала 56-летняя пассажирка одного из автомобилей
Пожар на Гостенской в Белгороде удалось потушить за несколько минут