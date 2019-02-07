В Белгороде взяты под контроль текущие крыши

В администрацию Белгорода поступили обращения жителей и запросы депутатов Белгородского городского Совета по избирательным округам № 14, 17 и 23. Жильцы многоквартирных домов по улицам Макаренко, Железнякова и в 1-м Заводском переулке, хотят понять, кто ответит за текущие крыши, которые были капитально отремонтированы в 2017-2018 годах? В департаменте строительства и архитектуры города пообещали разобраться.

Уже проведена проверка на месте, куда выезжали сотрудники департамента городского хозяйства администрации города совместно с руководителями подрядных организаций, осуществлявших капитальный ремонт данных МКД. Вместе с ними были и представители управляющих компаний, обслуживающие эти многоэтажки. По итогам проверки выявлены все случаи затекания кровли, исследованы недостатки выполненных работ, составлен перечень поручений, которые будут выполнены за счёт подрядных организаций. Также определены сроки ремонтных работ. В департаменте заверши, что они начнутся при наступлении благоприятных погодных условий.

Поскольку в соответствии с Жилищным кодексом РФ гарантийный срок капитального ремонта составляет 5 лет, все выявленные недостатки подрядные организации обязаны устранить в рамках гарантийных обязательств при участии управляющих компаний, как контролирующей стороны.

Вопрос проблемных крыш в данных домах взял под личный контроль руководитель департамента строительства и архитектуры администрации города Василий Голиков. Он дал поручение проанализировать эффективность работы подрядных организаций на строительном рынке области и города и провести проверку деятельности управляющих компаний по обслуживанию многоэтажных домов в зимний период.

Отметим, что в случае отказа исполнения договорных обязательств организации-подрядчики будут внесены в «чёрный список» и исключены из Реестра квалифицированных подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории Белгородской области.