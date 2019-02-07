2019-02-07T12:31:26+03:00
Общество

Российская мобильная операционная система начинает новый этап развития под брендом «Аврора»

Разработкой МОС занимаются ООО «Открытая мобильная платформа» и ООО «Вотрон», которые с 2018 года входят в Группу «Ростелеком»
Поделиться:
Единственная отечественная мобильная операционная система получила новое русскоязычное название – «Аврора».Единственная отечественная мобильная операционная система получила новое русскоязычное название – «Аврора».Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

- Конечно же, отечественная мобильная операционная система должна иметь название на русском языке, которое легко запоминается, наполнено энергией и позитивом (изначально аврора – утренняя заря). Впереди у «Авроры» большие перспективы, она должна стать надежным цифровым помощником государства и бизнеса в решении их задач, обеспечивая дистанционную включенность чиновников и сотрудников в рабочие процессы. Особо хочу подчеркнуть, что у отечественной ОС уже два десятка партнеров, которые интегрируют в нее свои разработки. Мы открыты к сотрудничеству с российскими разработчиками ПО и мобильных приложений, только вместе мы сможем сделать операционную систему по-настоящему полезной и удобной, – отметил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

«Аврора» поддерживает все стандартные функции мобильной операционной системы – управление контактами, звонками и сообщениями, почтовый клиент, браузер, просмотр медиа, календарь, заметки, камера и галерея, часы и таймеры, диктофон, работа с документами и др.

МОС также обеспечивает функционал удаленного рабочего места – защищенный доступ к корпоративным электронной почте, мессенджерам и информационным системам. Поддерживает работу в системе электронного документооборота и корпоративном облаке с использованием квалифицированной электронной подписи. Доступны или находятся на этапе тестирования такие общекорпоративные приложения и сервисы, как навигационная система, решения для быстрой обработки и распознавания изображений, сервис для удаленного проведения совещаний и другие.

Все сервисы управления, обновлений ОС и магазин приложений могут быть развернуты внутри организации-заказчика. Компании для повышения эффективности операций могут самостоятельно дистанционно управлять устройствами, включая установку и обновление приложений, принудительную установку пароля, осуществлять контроль за передвижениями персонала, отслеживать фото и видео с места выполнения работ и так далее.

Операционная система позволяет создавать гибкие отраслевые решения под требования конкретного заказчика. В настоящее время апробируются такие разработки как мобильное рабочее место контролера энергосбыта, система контроля исполнения осмотров и обслуживания для энергетических компаний, мобильное рабочее место железнодорожного обходчика, мобильный платежный терминал.

Сейчас на стадии подготовки и проведения тестирования оборудования с предустановленной МОС находятся проекты с 10 ведомствами и компаниями.

МОС включена в единый реестр российского программного обеспечения 5 сентября 2016 года (под №1543), имеет сертификат соответствия ФСБ России АК1/КС1. ФСТЭК России выдала отечественной МОС сертификат соответствия требованиям обеспечения безопасности информации к операционным системам типа «А» шестого класса, что подтверждает самую высокую степень защиты от несанкционированного доступа, удаления и утечки информации, внесения изменений в конфигурацию и других угроз.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
С лауреатами премия «Немалый бизнес» встретится Владимир Путин
Также предприниматели получат «золотой год», в течение которого имеют возможность воспользоваться поддержкой для развития своего бизнеса, помощь при выходе на рынок Китая, премиальные билеты на экономические формы и другие привилегии
«Чтобы не убежал»: Скандально известная судья Краснодарского края отправляет лежачего инвалида на последней стадии рака в изолятор
У Владимира Рудника 4 стадия рака, он практически не ходит, а все его тело в шрамах от многочисленных операций [видео, эксклюзив kp.ru]
Новости 24
Белгородец без ведома подруги снял с ее карты деньги
Белгородец, не уплативший вовремя штраф, направлен на исправительные работы
Доля Центрально-Черноземного банка на рынке вкладов региона составляет 57,35%
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-20 банковского рынка по активам
Как минимум, 90 жителей Белгородской области обманули в автосалоне «Автопремиум 31»
В выходные белгородцев приглашают пробежаться на лыжах
В белгородском выставочном зале «Родина» пройдет вечер памяти Евгения Дубравного
В Белгороде в ДТП на улице Мичурина пострадала 56-летняя пассажирка одного из автомобилей
Пожар на Гостенской в Белгороде удалось потушить за несколько минут
В белгородском университете открыт Центр развития интеллектуальных видов спорта
Банк УРАЛСИБ начал интеграцию небанковских сервисов для малого бизнесав Интернет-банк
Белгородский папаша заплатит 333 тысяч алиментов после вмешательства судебных приставов
В Белгородском регионе прошел фестиваль по ловле рыбы на мормышку со льда
Белгородец отсудил полмиллиона рублей за неудачное падение
30-летний белгородец погиб во время столкновения грузовика с автомобилем Mitsubishi
В Старом Осколе нашли беременного мужчину
В Белгородской области приступили к вырубке леса
В Белгороде стартовала декларационная кампания-2019
В Старом Осколе пожарные помогли снять кота с дерева
В Белгородском регионе набирают кандидатов в пограничники
В Белгороде назвали победителей конкурсов профессионального мастерства среди педагогов
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 рейтинга крупнейших ипотечных банковпо итогам2018 года
В 2018 году число новых бизнесов в России превысило число закрытых на 88%
Арест внедорожника побудил жителя Старого Оскола рассчитаться с долгами
Эффективное взаимодействие белгородских энергетиков и МЧС позволило оперативно восстановить электроснабжение в регионе
Сбербанк предоставил «защищенные кредиты» людям с инвалидностью
Банк «Открытие» запустил новый сервис для бизнеса
В Белгородских лесничествах создают снеговища
В Белгороде задержали гражданку России с 50 свертками героина