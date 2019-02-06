В Белгороде собирали подписи в поддержку любителей красиво отдохнуть Кокорина и Мамаева

В Белгороде до 5 февраля была объявлена акция – сбор подписей в поддержку несправедливо, как считают ее организаторы, обвиненных любителей красиво отдохнуть Александра Кокорина и Павла Мамаева. Собрали аж 10 подписей.

В тексте (приводим в оригинале, без исправлений) сказано: «Мы - нижеподписавшиеся граждане Российской Федерации, выражаем требование об освобождении из-под стражи братьев Кокориных по причине явного нарушения принципов беспристрастности и равноценного отношения к сторонам уголовного процесса, что выразилось в привлечении к ответственности только братьев Кокориных, а спровоцировавших их потерпевших не привлекают ни к уголовной ответственности по причине побоев обвиняемым, ни к административной ответственности за первичные оскорбления братьев Кокориных нецензурной бранью, что исключает обвинение братьев Кокориных в совершении хулиганства. Мы считаем, что эта несправедливость распространяется и на всех граждан Российской Федерации».

В центре Белгорода собирали подписи в поддержку Кокорина и Мамаева.Фото: Ирина ТАРАСОВА

Акция была запущена в 9 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Челябинске, Ростове-на-Дону, Саратове и Белгороде. Ожидалось, что соберутся толпы фанатов Корорина и Мамаева.

В Белгороде, как рассказали «Комсомолке» работники кафе, где было объявлено о сборе подписей, в один из минувших выходных организованно пришли молодые люди, подписали бумагу, оставили на ресепшене и столь же организованно удалились. И даже чаю не попили…