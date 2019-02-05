«Пятерочка» исполнила мечты белгородской семьи Ильиных

Во всероссийской акции «Исполняем мечты», которая проходила во всех магазинах торговой сети «Пятерочка» с конца ноября прошлого года до средины января нынешнего, приняло участие более семнадцати миллионов владельцев «Выручай карты». Новогодние призы, среди которых были смартфоны, сертификаты в магазины бытовой техники и баллы на «Выручай-карту» получили несколько тысяч покупателей. Каким же нужно было быть счастливчиком, чтобы выиграть один из главных призов – новенький автомобиль KIA RIO! И такие везунчики нашлись в Белгороде – Любовь и Владимир Ильины стали в минувшую пятницу обладателями автомобиля.

Веселая музыка, радостные лица победителей и несколько удивленные покупателей, – такую картину можно было наблюдать перед началом награждения. Церемония очень быстро превратилась в настоящий праздник с цветами, яркими воздушными шарами и бесплатным угощением для посетителей магазина. Покупатели «Пятерочки» искренне радовались за счастливых обладателей новенькой машины, а вместе с тем были не прочь узнать, как удалось выиграть такой замечательный приз.

Как рассказал директор Центрально-Черноземного дивизиона торговой сети «Пятерочка» Игорь Шульгин, принять участие в акции мог любой покупатель, обладающий «Выручай картой». Совершая покупку на сумму не менее 555 рублей, покупатель мог выиграть смартфон, 3 покупки давали право поучаствовать в розыгрыше автомобиля, 5 – квартиры в Москве.Мечта о квартире превратилась в реальность у счастливчика из Липецка, а обладателями автомобилей KIA RIO, кроме белгородцев, стали жители Краснодара, Кроштадта, Ижевска и деревни Трошково Московской области.

Директор Белгородского кластера торговой сети «Пятерочка» Евгений Бяляев подчеркнул, что шансы были равными у всех участников акции «Исполняем мечты». И то, что один из главных призов достался белгородцу – счастливый случай. «Пятерочка» и раньше разыгрывала среди белгородцев различные призы, но такой крупный достался жителю Белгорода впервые, но, уверен Евгений, далеко не в последний раз.

Владимир Ильин, которому Игорь Шульгин и Евгений Беляев передали сертификат на получение автомобиля, вместе с женой Любой искренне радовался выпавшему ему выигрышу. С улыбкой рассказывал, что самым большим выигрышем, который выпадал на его долю до сих пор, был фен. Он тогда пошел за покупками для жены и вернулся уже с подарком для нее. Кстати, новенький автомобиль он также решил подарить жене Любе.

– Подарок, конечно, чуть побольше, чем фен, – шутил Владимир. – Вот теперь думаю, какой же нужно будет делать следующий?

Владимир водит машину еще с тех пор, как отец доверил ему, еще мальчишке, руль. Умеет управлять и трактором, и другой сельскохозяйственной техникой. Отец – фермер, так что помогать ему, а затем и работать на различных машинах для Владимира было делом привычным. У него самого есть машина, так что посоветовались дома и решили, что жене, которая вот-вот выйдет из декретного отпуска, как раз машина и понадобится, чтобы дочь возить в садик.

Любовь Ильина, учитель по профессии, имеет права и машину давно, водила ее еще до знакомства с мужем. Не скрывая радости от выпавшего подарка, несколько раз повторяла:

– Все никак не могу поверить, вот, может, когда в руки ключи возьму, тогда уж точно поверю…

Кстати, сам Владимир Ильин даже не с первого раза стал отвечать, когда ему звонили, чтобы сообщить о выигрыше.

– Сколько сейчас всяких розыгрышей, думал, что развод какой-то, шутит кто-то из друзей, – рассказывал Владимир. – Только после настойчивых звонков понял, что действительно стал обладателем автомобиля. И теперь всем советую: выбирайте «Пятерочку»! Хорошие товары, отличный сервис. А еще – возможность выиграть множество призов! Это уж я теперь точно знаю.

На церемонии вручения автомобиля KIA RIO белгородцы также смогли узнать из первых рук, что и в феврале в торговой сети «Пятерочка» будут проводиться новые интересные акции, предполагающие существенные скидки для покупателей. Так что шанс порадоваться новым выигрышам есть у всех, кто посетит сеть магазинов «Пятерочки». Приятных покупок и удачи всем!