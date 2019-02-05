Лебединский ГОК подтвердил соответствие международным стандартам

Сертификационный аудит по СЭнМ на соответствие требованиям международного стандарта ISO 50001:2011 на предприятии провели эксперты Британского Института Стандартов (BSI) - одной из старейших и авторитетных организаций, занимающихся стандартизацией.

В рамках визита на Лебединский ГОК консультанты BSI проанализировали всю необходимую документацию, изучили компетенции работников. По итогам недельной проверки была дана высокая оценка работы, проведенной специалистами управления главного энергетика и энергоцентра в подразделениях комбината по внедрению Системы энергетического Менеджмента.

На основании положительных результатов проведенного аудита команда BSI заключила, что система энергетического менеджмента Лебединского ГОКа отвечает установленным требованиям международного стандарта ISO 50001:2011. Полученный Лебединским ГОКом Сертификат № ENMS 703158 является показателем международной конкурентоспособности Компании, ее стремления соответствовать актуальным мировым тенденциям.

- Производство Металлоинвеста на Лебединском ГОКе: добыча железной руды и производство концентрата, окатышей и ГБЖ – энергоемкое, имеет высокую степень автоматизации, – отметил Олег Михайлов, управляющий директор Лебединского ГОКа. – Это позволяет обеспечивать непрерывный контроль за технологическим процессом в режиме реального времени, минимизировать влияние человеческого фактора. Компания заинтересована в рационализации общего энергопотребления и обеспечении постоянного контроля за его текущим уровнем.

Процедура сертификации СЭнМ по ISO 50001:2011 проводится на всех предприятиях компании «Металлоинвест». Так, уже успешно сертифицированы на соответствие данному стандарту системы Лебединского и Михайловского ГОКов, и ОЭМК. В ближайшее время аналогичный аудит будет проведен на Уральской Стали.