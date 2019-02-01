Белгородская пенсионерка отдала мошенникам 43 миллиона рублей за икону

Белгородская пенсионерка приобрела икону в 2012 году, заплатив за нее 50 тысяч рублей. Но спустя пять лет ей прислали письмо, а затем и позвонили с сообщением, что купленная икона поддельная. Звонившие предложили свою помощь пожилой женщине, но за это попросили перечислить некую сумму - якобы на адвоката. Затем еще попросили денег. Так в течение двух лет они выманили у белгородки 43 миллиона рублей. Женщина обратилась в полицию после того, как заплатила очередной транш мошенникам и наконец-то поняла, что ее обманывают.

Официальный представитель МВД России по Белгородской области Ирина Волк подчеркнула, что «в настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление личностей злоумышленников и их задержание».

Из официальных источников и социальных сетей, где широко обсуждают крупную аферу, стало известно, что супруг Натальи Константиновны более 30 лет копил деньги, набив руку на разнице валют. Деньги от финансовых операций хранились в сейфе.

Незнакомец, который звонил белгородке, представился начальником отдела по возмещению ущерба управления финансового контроля. Женщине он рассказал, что она приобрела икону у мошенников и теперь ей положена компенсация. При этом «представитель» сообщил, что мошенники уже отбывают наказание в местах не столь отдаленных, а управление финансового контроля проводит работу по выявлению пострадавших и готово защищать их интересы. И попросил перевести на указанные счета деньги для адвокатов и оплаты различного рода комиссий.

Доводы звонившего женщине показались убедительными. В результате с сентября 2017 года по март 2018 года она перечисляла разные суммы, пользуясь деньгами мужа. Сначала отдала 25 тысяч, затем еще 35. А следом – 15 миллионов за некий «золотой сертификат». Остановилась она лишь тогда, когда деньги в сейфе мужа кончились.

В УМВД России по Белгороду сообщили, что «возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, по факту мошеннических действий неизвестных лиц в отношении 70-летней женщины, которая перевела на счета злоумышленников около 43 миллионов рублей».