В Белгородской области создают первый цифровой район электрических сетей

Об этом на производственном совещании с руководителями районов электрических сетей рассказал заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» Сергей Демидов.

Комплексная программа по цифровой трансформации электросетевого комплекса Белгородэнерго стартовала после подписания соглашения с правительством региона, направленного на долгосрочное развитие электросетевого комплекса области с использованием цифровых технологий. По словам Сергея Демидова, перед энергетиками поставлена масштабная задача по кардинальному преобразованию электросетевой инфраструктуры посредством внедрения цифровых технологий. Одним из основных станет проект «Цифровой РЭС», предусматривающий качественное обновление технологических и управленческих процессов.

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В качестве пилотных площадок для реализации проекта «Цифровой РЭС» выбраны пять районов электрических сетей – Борисовский, Белгородский, Яковлевский, Валуйский и Белгородские электрические сети, при этом электросетевой комплекс Борисовского РЭС будет переведен в цифровой формат уже до конца текущего года, остальные - в течение ближайших трех лет.

Одним из основных направлений реализации проекта «Цифровой РЭС» станет построение активно-адаптивной сети 6-10 кВ на базе интеллектуальных коммутационных аппаратов, позволяющих в режиме реального времени локализовывать повреждения, автоматически переводя нагрузку с поврежденного на неповрежденный участок сети.

На протяженных ВЛ 6-10 кВ, питающих социально значимых потребителей Борисовского района, планируется дополнительно установить 13 реклоузеров и 37 комплектов управляемых разъединителей, которые в случае аварийных ситуаций будут мгновенно отключать поврежденный участок сети и резервировать большую часть нагрузки. Все 332 трансформаторные подстанции 6-10 кВ будут оборудованы устройствами телеметрии, обеспечивающими контроль напряжения на отходящих фидерах 0,4 кВ и открывания дверей ТП с передачей данных в оперативно-информационный комплекс Центра управления сетями. Все вводы 0,4 кВ будут оснащены интеллектуальными приборами учета АСУЭ (автоматизированной системы учета электроэнергии). Это даст возможность перейти на новый принцип организации работы с применением пофидерного анализа сети.

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По расчетам специалистов, внедрение цифровых технологий в электросетевом комплексе Борисовского района позволит на 41,6 % снизить эксплуатационные затраты на поиск повреждений, на 31,6 % сократить недоотпуск электроэнергии и на 28,6 - среднее время восстановления электроснабжения потребителей, на 11 % снизить потери и даст возможность оперативно реагировать на любые аварийные ситуации, не допуская длительного ограничения электроснабжения потребителей. Проект будет реализован до конца текущего года, на эти цели планируется направить порядка 80 млн рублей.

Реализация проектов «Цифровой РЭС» является частью общей концепции цифровой трансформации, утвержденной ПАО «МРСК Центра» во исполнение общей Концепции «Цифровой трансформации 2030» ПАО «Россети». Белгородэнерго вошло в число пилотных регионов, в которых внедрение цифровизации начнется уже с 2019 года и будет проводиться в течение ближайших трех лет. Концепция «Цифровая трансформация 2030» предполагает полное преобразование отечественной электросетевой инфраструктуры посредством внедрения цифровых технологий. Результатом станет существенное снижение операционных и инвестиционных расходов сетевых компаний, сокращение потерь электроэнергии, повышение надежности, доступности электроснабжения и создание целого спектра дополнительных клиентских сервисов.