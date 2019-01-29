Почта России завершила создание объединенного центра обработки данных

Единый дата-центр обеспечит развитие, поддержку работы и резервирование информационных систем головного офиса Почты России и 37 000 объектов почтовой связи по всей стране. В перспективе предприятие рассматривает открытие дата-центра в восточной части страны.

По условиям проекта, один из предоставленных Почте России дата-центров должен находиться в Москве, а другой – за пределами столичного региона. В соответствии с этим объединенная вычислительная инфраструктура создана на базе принадлежащего «АйТеко» дата-центра «ТрастИнфо» (Москва) и ЦОД «Ростелеком» в Адлере. Проект состоял из двух этапов: в 2017 году совместная команда «АйТеко» и «Ростелекома» развернула вычислительные ресурсы в московском дата-центре, а в 2018 году – на площадке в Адлере.

Был проведен полный комплекс работ – от разработки концепции до подготовки необходимых мощностей и переноса части ИТ-систем Почты России на новые серверы. В ходе проекта также были разработаны каналы взаимодействия и передачи данных между ЦОДами, предоставлены стойко-места для размещения оборудования заказчика, проведена интеграция с главным информационно-вычислительным центром Почты России в Москве, а также с системой межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) и другими информационными ресурсами.

Использование двух дата-центров позволило Почте России создать инфраструктуру для размещения критически важных информационных систем в разных регионах страны для обеспечения географической отказоустойчивости. На основе данной инфраструктуры Почта России продолжит работы по резервированию ключевых сервисов по управлению логистикой и предоставлению услуг населению. Оба ЦОДа, задействованных в проекте, обладают высокой транспортной доступностью и резервом мощностей для реализации дальнейших планов Почты России по развитию цифровой инфраструктуры.

- В этом проекте «Ростелеком» применил многолетний опыт сотрудничества с Почтой России по созданию современной телекоммуникационной инфраструктуры. Участие в создании объединенного дата-центра позволило вывести ИТ-инфраструктуру крупнейшего логистического оператора России на новый уровень, соответствующий текущим задачам и стратегии развития, – комментирует Михаил Изотов, директор по работе с государственными заказчиками ПАО «Ростелеком».