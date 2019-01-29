2019-01-29T18:32:41+03:00
Экономика

Россияне стали меньше сберегать

Эксперты констатируют снижение доли сберегаемого дохода на 2,7 % - впервые с января 2002 года показатель опустился ниже 5%
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..Фото: "КП" Архив
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Несмотря на фактическое снижение покупательной способности, граждане России предпочитают поддерживать текущий уровень жизни за счет снижения сбережений и посредством кредитования. Этот тренд фактически говорит о том, что еще больше укрепляется потребительская модель поведения населения, - утверждают аналитики ПАО Банк «ФК Открытие».

- Уже пятый год подряд мы наблюдаем снижение реальных доходов населения: по итогам 2018 года на 0,2%. При этом расширяется оборот розничной торговли – в 2018 году рост составил 2,6%, ускорившись по сравнению с предыдущим годом в два раза, – отметил директор по аналитике инвестиционного блока банка «Открытие» Дмитрий Харлампиев. – Темп роста совокупного объема кредитов физическим лицам в 2018 году составил 22,4%, что выше темпов роста показателя за предыдущий год примерно в 1,8 раз. Причем на сопоставимом уровне растет беззалоговое кредитование, т.е. чаще всего именно потребительские кредиты».

Дмитрий Харлампиев полагает, что важным фактором роста потребительских кредитов стало продолжение цикла снижения процентных ставок в первом полугодии 2018 года. И в среднесрочном периоде потребительская модель поведения населения сохранится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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