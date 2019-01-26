Полицейские поделились впечатлениями об участии в белгородском фестивале зимнего футбола

Фестиваль зимнего футбола стартовал 26 января в парке Победы города Белгорода. Попробовать свои силы в соревнованиях на снегу решила и команда яковлевского отдела полиции.

- День выдался морозным, но на поле было по-спортивному жарко. Участие в спортивных состязаниях – это всегда положительные эмоции. К тому же такие мероприятия сплачивают коллектив, - отмечают правоохранители.

ОМВД России по Яковлевскому району может похвастаться сотрудниками, имеющими разряды мастеров спорта. А теперь здесь есть и своя футбольная сборная. Команду создали несколько месяцев назад. Дебютировала она в товарищеском матче, посвященном Дню сотрудника органов внутренних дел. К игре правоохранители готовились основательно. Сами разработали эскизы спортивной формы, в которую включили элементы с символикой МВД и региона.

- Футбольная команда создавалась с целью популяризации спорта как среди личного состава, так и среди местных жителей. Надеемся, что молодежь района последует нашему примеру, - рассказал начальник яковлевского отдела полиции Евгений Гаенко.

Тренируются стражи порядка в свободное от службы время. Соревнуются между собой, с коллегами из других районов и стараются не оставаться в стороне от спортивной жизни региона. Хотя команда новая, ребята достойно выступили на фестивале и добрались до четвертьфинала.