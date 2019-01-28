Белгородские и удмуртские энергетики обсудили вопросы реформирования ОТУ и создания ЕЦУС

Белгородэнерго с рабочим визитом посетили представители Удмуртэнерго. Основной целью визита стал обмен опытом по вопросам интеграции оперативно-диспетчерской службы Ижевских электрических сетей в единую систему оперативно-технологического управления (ОТУ) компании и создания единых центров управления сетями филиалов (ЕЦУС).

Белгородэнерго и Удмуртэнерго выбраны в качестве пилотных регионов по переходу к принципиально иной организационной и управленческой структуре оперативно-технологического управления, предусматривающей сокращение уровней управления сетевыми объектами, полную автоматизацию процессов и, как следствие, сокращение времени на ликвидацию аварийных отключений.

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В рамках реформы ОТУ в Белгороде и Ижевске уже в этом году будут созданы Единые центры управления сетями, оборудованные цифровыми каналами связи и современными информационными системами, позволяющими в режиме онлайн контролировать состояние электросетевых объектов, видеть перетоки электроэнергии и мощности, анализировать параметры качества электроэнергии, текущие данные о напряжении у потребителя, координировать работу оперативно-выездных и ремонтных бригад. Впервые в истории энергосистемы энергетики смогут управлять электрическими сетями 0,4-110 кВ и контролировать электроснабжение потребителей с одного диспетчерского пункта.

В ходе визита представители Удмуртэнерго побывали в белгородском Центре управления сетями, Центре обслуживания потребителей, осмотрели оперативно-ситуационный и Контакт-центр, побывали в Белгородских электрических сетях, где познакомились с функционированием автоматизированной системы управления наружным освещением областного центра.

В заключение представители оперативно-технологического блока обсудили практические вопросы конфигурации рабочего места диспетчера будущего ЕЦУС и наметили планы на ближайшую перспективу.

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Проект по созданию Единых центров управления сетями является частью общей концепции цифровой трансформации, утвержденной ПАО «МРСК Центра» во исполнение общей Концепции «Цифровой трансформации 2030» ПАО «Россети». Он представляет собой концептуально новый подход к системе управления электросетевым комплексом за счет создания единой информационной модели сети. В результате эксперты ожидают общее повышение надежности энергосистемы и качества жизни населения. Белгородская область и Удмуртская республика вошли в число пилотных регионов, данные проекты будут реализованы уже в 2019 году.