Собака Няша и «Студенческий десант» - будущие кинологи оттачивают профессиональные навыки на практике

В Белгородской области продолжается акция «Студенческий десант». Учащиеся вузов, техникумов и старшеклассники знакомятся с работой сотрудников различных подразделений полиции. Одним из мест дислокации «десантников» стал Центр кинологической службы УМВД России по Белгородской области. Здесь оттачивают навыки профессионального мастерства учащиеся правоохранительного колледжа имени Героя России Владимира Бурцева.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

За каждым из ребят закреплена служебная собака. Студенты отмечают, что они уже успели подружиться со своими четвероногими напарниками. Всеобщей любимицей стала бельгийская овчарка по кличке Няша. Она не только отлично справляется со своими служебными обязанностями, но и любит фотографироваться. По просьбе наставника с удовольствием показывает «зайку».

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

- Служебные собаки незаменимые помощники полицейских при поиске наркотических средств, взрывных устройств и при задержании преступников. В 2018 году с их помощью было раскрыто 461 преступление, - отметил временно исполняющий обязанности начальника ЦКС Роман Бордаев.

По его словам, студенты ответственно подошли к прохождению практики.

- Профессия кинолога интересная, но очень сложная и ответственная. Только кропотливый труд и любовь к животным помогут найти общий язык с питомцем, вырастить из него настоящего следопыта, - говорит Роман Владимирович.

Он отмечает усердие ребят и надеется, что из его воспитанников вырастет достойная смена.