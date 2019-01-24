2019-01-24T19:17:27+03:00
Общество

Белгородские пограничники у государственной границы задержали автомобиль с 15 ламами [видео]

Экзотические животные находились в битком набитом УАЗике
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Белгородские пограничники у государственной границы задержали автомобиль с 15 ламами. Фото пресс-службы Пограничного управления.Белгородские пограничники у государственной границы задержали автомобиль с 15 ламами. Фото пресс-службы Пограничного управления.
Изменить размер текста:

24 января в 700 метрах от государственной границы неподалеку от села Графовка Краснояружского района Белгородской области внимание пограничников привлекли 3 автомобиля. В одном из них, автомобиле "УАЗ цельнометаллический фургон" 36 регион, при осмотре были выявлены экзотические животные. Ламы длинношерстные в количестве 15 голов были битком набиты в небольшом фургоне и лежали друг на друге.

У граждан России, которые находились за рулем машины, документы на животных отсутствовали. И у сопровождавших их водителей также документов на перевозку животных не оказалось.

Измученных лам передали компетентным органам. В отношении граждан, которые перевозили животных, возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 18.2 и ст. 18.7 КоАП РФ.

В Белгородской области задержали 15 лам.Наталия ИЛЮШНИКОВА

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Сергей Доренко: Как в Венесуэле у нас не будет. Россия беременна средневековьем, а не революцией
Россия готовится войти в новое десятилетие. Как мы изменились за минувшие годы? И изменились ли вообще? Об этом «КП» поговорила с главредом радио «Говорит Москва» Сергеем Доренко
Новости 24
Белгородские автоинспекторы помогают водителям выбираться после метели из сугробов
В Белгородской области полицейские спасли жизнь 26-летней женщины
В Белгородской области энергетики могут сэкономить 898 тысяч кВтч электроэнергии
Банк «Открытие» создаст современный сервисный центр
Белгородские кавээнщики успешно штурмуют новые вершины
Сбербанк запустил сервис «Таможенный брокер» для корпоративных клиентов
В Белгородской области виновник ДТП возместил пострадавшей полмиллиона морального вреда
Уборка Белгорода от снега продолжается в круглосуточном режиме
В Белгороде выступит гармонист-виртуоз Павел Уханов
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы рефинансирования в 3,5 раза за 2018 год
57-летняя белгородка ответит за причинение смерти по неосторожности
Глава поселка Разумное просит прокуратуру проверить законность начисления комиссии за прием коммунальных платежей
Под Белгородом, прямо на трассе, водитель большегруза потерял бочки с пивом
В Белгородской области в ближайшие дни ожидаются морозы и непогода
Ремонт 22 километров дорог в Белгородской области обойдется в 249 миллионов рублей
Белгородская пара попалась на попытке переправить через границу ценных птиц
В УМВД России по городу Белгороду прошел стажировку «Студенческий десант»
Сбербанк признан самым сильным банковским брендом в мире