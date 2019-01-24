Белгородские пограничники у государственной границы задержали автомобиль с 15 ламами [видео]

24 января в 700 метрах от государственной границы неподалеку от села Графовка Краснояружского района Белгородской области внимание пограничников привлекли 3 автомобиля. В одном из них, автомобиле "УАЗ цельнометаллический фургон" 36 регион, при осмотре были выявлены экзотические животные. Ламы длинношерстные в количестве 15 голов были битком набиты в небольшом фургоне и лежали друг на друге.

У граждан России, которые находились за рулем машины, документы на животных отсутствовали. И у сопровождавших их водителей также документов на перевозку животных не оказалось.

Измученных лам передали компетентным органам. В отношении граждан, которые перевозили животных, возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 18.2 и ст. 18.7 КоАП РФ.