Белгородцы протестуют против новых правил благоустройства

Организатором мероприятия выступило белгородское городское отделение КПРФ. Среди присутствующих, помимо нескольких сотен рядовых белгородцев, здесь были представители различных общественных организаций, активисты политических партий, председатели ТОСов, члены Ленинского Комсомола. Как подчеркивалось в ходе митинга, именно инициатива белгородских коммунистов дала толчок к обсуждению правил благоустройства не только в областном центре, но и в других районах региона.

Напомним, что вопрос ребром стоит еще с октября 2018 года. Краеугольным камнем в деле по поддержанию чистоты и красоты общественных территорий стало то, что всю ответственность решено переложить на граждан и владельцев зданий. 17 декабря в администрации Белгорода прошли публичные слушания. Граждане выразили единодушный протест против 13 главы проекта новых правил, где обозначены границы ответственности. В частности, департамент городского хозяйства предложил установить прилегающую территорию для многоквартирного дома в размере 30 метров от границы земельного участка, а для индивидуального жилья - до 15 м. После вмешательства прокуратуры и замечаний оппозиционных депутатов цифры уменьшили с 30 до 15. Администрация города на очередной сессии горсовета предложила новую редакцию, где границы уменьшены: для многоквартирных домов - 5 м, частного сектора - 10, коммерческих зданий - 15. Но даже после этого проект НПА «Правила благоустройства территории МО «Город Белгород» устанавливает для граждан и организаций дополнительные обязанности, которые не предусмотрены федеральным законодательством.

Открыл митинг первый секретарь Комитета Белгородского городского отделения КПРФ Кирилл Скачко, пояснив, чем обернется для белгородцев принятие правил.

- Придется следить за достойным видом не только собственного земельного участка, но соседствующих муниципальных - причем за последними даже тщательнее, чем за своими. Однако затраты на обслуживание муниципальных участков планируется включить в ежемесячный платежный документ. В многоквартирных домах, исходя из площади квартиры, в среднем это составит около 200-300 рублей. По индивидуальным домам расходы будут варьироваться в зависимости от местоположения земельного участка.

Клоповская Екатерина, депутат городского совета от фракции КПРФ, призвала население активнее выражать свою позицию

- Не думайте, что слова, которые будут произнесены на этом митинге, не услышат чиновники. Проблема в том, что мы пассивны, - уверена депутат. - С нового года узнали о введении комиссии при оплате ЖКХ, многие стали больше платить за вывоз мусора. Люди возмущаются, но не пишут прокурору или в федеральную антимонопольную службу или депутатам. Депутатам от фракции КПРФ по данным фактам не поступило ни одного письменного обращения. Во многих муниципальных образованиях - например, в Ровеньках, Валуйках - правила благоустройства приняты в очень жесткой редакции: 30 метров вокруг многоэтажного дома, 100 метров вокруг участков личного подсобного хозяйства. А почему? Никто на местах не выразил возмущения, часто люди даже не читают местных новостей, особенно от органов местного самоуправления, а о принятых правилах узнают уже тогда, когда их начинают штрафовать, – пояснила депутат-коммунист.

Зоя Заколодная, представитель «Народного жилищного движения», зачитала присутствующим тест обращения против принятия Правил благоустройства на имя председателя Белгородского городского Совета Ольги Медведевой и прокурора г.Белгорода Владимира Пустовалова.

За время митинга свои подписи под обращением поставили более 500 человек

Стоит заметить, что митинг по теме новых правил благоустройства вызвал большой общественный резонанс, среди присутствующих было много молодежи, семей с детьми. Кроме того, горожан волновали многие другие проблемы - также была поднята тема «мусорной реформы» и ввода комиссии на ЖКХ. Вопросов у людей много. Главное, как не единожды подчеркивалось выступающими, чтобы изменить ситуацию к лучшему важно не молчать, а активно защищать свои права.