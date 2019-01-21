Белгородский Центральный парк должен платить арендную плату в 7 тысяч превышающую изначальную

Почему из 197 объектов города только ООО «Геопарк» (известный белгородцам как арендатор части Центрального парка имени Ленина) вынужден платить арендную плату за использованный земельный участок в 7 тысяч раз превышающий изначальную, в который раз пытались разобраться в суде. Но и на этот раз суд вынес решение в пользу ответчика – городской администрации города Белгорода.

Администрация города и в этот раз стояла на своем: никаких новых фактов представители Геопарка не предъявили, следовательно, и разбираться особо не в чем. Понятно, что все было обличено в аккуратные фразы и доводы представителей администрации, но суть именно такова.

И как ни пытались представители Геопарка донести до суда, что статус «Особо охраняемые территории» закреплен за этим участком постановлением той же администрации, что представители мэрии объясняют, что это было сделано, чтобы в парке не велось жилищное и промышленное строительства и другая хозяйственная деятельность и в то же время сама же мэрия изменила границы парка и разрешила строительство многоэтажных домов и развлекательного комплекса, увы, их доводы не были услышаны судом.

В который раз возник вопрос о том, почему аналогичные учреждения, т.е. 196 объектов города, такие, как Динопарк, Пикник-парк, Котофей и многие другие, продолжают находиться в 14 группе видов разрешенного использования (особо охраняемой территории природного значения со ставкой 0,45 руб/кв.м). И только Геопарк почему-то попал в 8-ю, рекреационную группу со ставкой 1313 руб/кв.м, что и повлекло за собой значительное (еще какое значительное!) повышение арендной стоимости земельного участка.

Сторона, представляющая Геопарк говорила, вернее, повторяла доводы приведенные ранее на предыдущих заседания суда, о том, что изначально «Земельные ресурсы» при определении кадастровой стоимости использовали технические рекомендации, которые на тот момент уже утратили свою силу. Кроме этого, был полностью проигнорирован порядок перевода земельного участка из одной группы в другую. Но и эти доводы суд посчитал недостаточными для вынесения решения в пользу Геопарка.

В беседе с «Комсомольской правдой» руководитель Геопарка Александр Каракулов подчеркнул:

- Мне не понятно, почему наш парк, где столько горожан любят отдыхать, где всегда столько гуляет и играет детей, попал в столь нелепое положение? И какие требуются факты, чтобы понять, что ошибку, допущенную при определении кадастровой стоимости земли, нужно исправить? Мы намерены отстаивать наше право предоставлять качественные и, что немаловажно, недорогие, доступные услуги нашим посетителям в суде, несмотря на сегодняшнее решение. А повышение арендной стоимости неизбежно повлечет повышение стоимости наших услуг. Нас просто вынуждают это сделать.

Отметим, что не так давно точку зрения Александра Каракулова во время встречи с журналистами поддержал председатель совета директоров группы компаний «Агро-Белогорье» Владимир Зотов. Он, в частности, отвечая на вопрос, почему аренда земли увеличилась с 415 рублей до 2,8 миллиона рублей, сказал: «Считаю это неправильным абсолютно. Если «Мастерславлю» дали льготную аренду на землю, значит, должны дать льготную аренду на землю парку. «Мастерславлю» дали под конкретным сооружением. Я не разбирался в этой ситуации, это была городская инициатива [инициатива городской администрации]. Город является собственником «Мастерславля». Он имеет 26 процентов в этом проекте. Если есть парки отдыха, развлечения, они должны быть все в одинаковых условиях».

Напомним также, что еще в конце лета депутаты белгородского горсовета проголосовали за предоставление льготы на земельный налог детскому центру «Мастерславль». И теперь с 1 января 2019 (до 2024 года включительно) центр получит льготу 99,5 процента.