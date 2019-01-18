2019-01-18T17:45:14+03:00
Общество

В Белгородской области полицейским года стал начальник УгРо Юрий Руднев

Отмечается, что благодаря его профессионализму и грамотно поставленной работе подчиненных в регионе был раскрыт ряд резонансных преступлений
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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Юрий Руднев в органах внутренних дел с декабря 1995 года.Юрий Руднев в органах внутренних дел с декабря 1995 года.Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.
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Церемония награждения лауреатов ежегодной региональной Общественной премии состоялась 18 января в здании областного главка МВД. Победители были определены в трех номинациях. Их поздравил представитель Общественного совета, сформированного при УМВД России по Белгородской области, Роман Полянский.

Лауреатом в номинации «Полицейский года» стал начальник Управления уголовного розыска УМВД России по Белгородской области Юрий Руднев. Полковник полиции в органах внутренних дел с декабря 1995 года. В занимаемой должности работает с августа 2016 года. Отмечается, что благодаря профессионализму Юрия Александровича и его умению грамотно спланировать работу подчиненных в 2018 году в регионе был раскрыт целый ряд резонансных преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких.

В номинации «Поступок года» победил сотрудник ДПС из Старого Оскола Андрей Золотухин. В минувшем июле он спас женщину, которую во время купания в реке едва не унесло течением в трубу стока. Проезжая через мост в микрорайоне Весенный, автоинспектор увидел группу людей, которые жестами призывали его на помощь. Выяснилось, что они пытаются удержать тонущую женщину. Сильное течение практически не оставляло пострадавшей шансов. Полицейский бросился в воду и вытащил оскольчанку на берег.

«За помощь полиции» Общественной премии удостоена ветеран органов внутренних дел Валентина Колесникова. Находясь на лечении в одном из медицинских учреждений, подполковник милиции в отставке пресекла деятельность больничного вора. Валентина Николаевна застала рецидивиста врасплох, когда он рылся в ее личных вещах. Впоследствии полицейские изобличили злоумышленника в двух кражах кошельков у пациентов больницы.

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