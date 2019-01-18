В Старом Осколе полицейские изъяли у мужчины 25 свертков предположительно с синтетическими наркотиками

В Старом Осколе сотрудникам патрульно-постовой службы удалось предотвратить сбыт крупной партии синтетических наркотиков. Вечером 17 января на проспекте А. Угарова полицейских насторожил мужчина. Стражи порядка заподозрили, что он делает так называемые «закладки». В ходе дальнейшего разбирательства предположения правоохранителей подтвердились.

При личном досмотре у злоумышленника изъяли 21 сверток с подозрительным веществом. Еще четыре нашли в тайниках. Часть обнаруженного вещества уже исследована экспертами-криминалистами. Они установили, что в свертках находился синтетический наркотик.

фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

По предварительным данным, 28-летний не работающий житель Нового Оскола приобрел запрещенное вещество - «соль», посредством одного из мобильных приложения. С целью дальнейшего распространения наркотиков он прибыл в Старый Оскол на автобусе. Осуществиться планам злоумышленника помешали правоохранители.

фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

Жажда легкой наживы может привести предполагаемого закладчика за решетку. В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что мужчина сейчас задержан. Ему инкриминируют покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере. Сотрудники полиции призывают жителей региона не оставаться равнодушными к проблеме наркомании. Обо всех фактах незаконного оборота запрещенных веществ необходимо сообщать в правоохранительные органы. Телефон доверия УМВД России по Белгородской области - 8 (4722) 352-033. Можно также позвонить по номеру «02» или с мобильного - «112».