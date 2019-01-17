2019-01-17T11:05:24+03:00
Экономика

«Открытие» - один из ведущих участников биржевых торгов с драгметаллами

Банк продолжает укреплять свое присутствие в сегменте инвестиционного бизнеса отечественного рынка
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Кредитная организация вошла в число ведущих участников биржевых торгов со спот-инструментами в золоте и серебре валютного рынка и рынка драгоценных металлов Московской биржи по итогам 4 квартала 2018 года. В октябре и ноябре банк занимал четвертую позицию в рейтинге ТОП-5, в декабре же поднялся на второе место.

Поставочные сделки купли-продажи драгметаллов на организованных торгах совершаются Управлением операций с товарными активами и продуктами фондирования Департамента инвестиционного бизнеса ПАО Банк «ФК Открытие». Сделки включают в себя также операции по перемещению слитков драгметаллов между хранилищами банка и центрального контрагента – НКО НКЦ (АО). Золото и серебро являются обеспечением по сделкам и входят в расчет единого лимита наряду с рублями и иностранной валютой.

Помимо заключения собственных спот-сделок, банк также предоставляет краткосрочную ликвидность в свопах (драгметаллы против рублей сроком до 6 месяцев). «Открытие» является участником этого сегмента биржевых торгов с 2014 года, однако активные операции на рынке Департамент инвестиционного бизнеса начал совершать в сентябре 2018 года.

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