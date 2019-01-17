В Белгороде ожидается рекордное количество желающих окунуться в крещенскую купель [видео]

Одна купель на правом берегу у клуба закаливания «Белгородец», а вторая - на противоположном берегу Северского Донца на территории водно-спасательной станции.

Как рассказал начальник управления ГОЧС города Белгорода Виктор Баранов, купели будут доступны для посещения с 18:00 18 января до 18:00 19 января. Все это время на берегу будут дежурить городские спасатели, сотрудники МЧС, полиции, муниципальной стражи, бригады скорой помощи.

– Учитывая благоприятные погодны условия, опыт прошлых лет и тот факт, что праздник Крещения в этом году приходится на выходной день, мы ожидаем рекордное количество желающих окунуться, до 5 тысяч человек в одной купели, - подчеркнул Виктор Баранов. – Несмотря на то, что сейчас толщина льда составляет в среднем 30 сантиметров и выше, мы призываем горожан соблюдать меры безопасности и купаться только в строго отведенных для этого местах.

Всего в области оборудовано 83 места массового купания граждан.Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Всего в области оборудовано 83 места массового купания граждан. На Центральном пляже водолазы поисково-спасательной службы области обследовали дно и проверили его на наличие посторонних предметов, чтобы обеспечить безопасность совершающих обряд омовения. Глубина проруби — около одного метра. Ожидается, что температура воды в крещенскую ночь будет не ниже трех градусов тепла.

На пляже будут организованы пункты для переодевания и обогрева, торговые точки с горячим чаем и кофе. Автомобили можно будет оставить на парковке.

Первыми одну из ледяных купелей на Центральном пляже опробовали участники клуба закаливания «Белгородец». Они же в течение праздника Крещения будут проводить мастер-классы, консультировать желающих окунуться впервые. И обещают, что хорошее настроение всем купающимся будет обеспечено.