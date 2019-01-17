«Открытие» поддерживает приоритетные проекты регионов

В частности, в столице Президент - председатель правления ПАО Банк «ФК Открытие» Михаил Задорнов и губернатор, председатель правительства Алтайского края Виктор Томенко подписали соответствующее соглашение о сотрудничестве.

Банк готов принять финансовое участие в реализации крупных проектов развития различных отраслей края. К примеру, в строительстве школ и детских садов, жилищном строительстве, в проекте создания «южного» обхода Барнаула (на сегодняшний день проект оценивается в 50 миллиардов рублей), а также в программе «Газомоторное топливо» по переводу городского и ЖКХ транспорта на газ.

Соглашение предусматривает кредитование субъектов предпринимательства с использованием механизмов государственной поддержки и участие банка в региональной программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае».

- Банк готов, при необходимости, оказывать финансовую поддержку региональному бюджету, а также организовать выпуск облигационного займа Алтайского края в 2019 года, - подчеркнул Михаил Задорнов.

Комментируя документ, губернатор Алтайского края Виктор Томенко отметил, что сотрудничество с такими крупными партнерами станет чрезвычайно продуктивным и даст дополнительный импульс для развития предпринимательства в регионе».

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