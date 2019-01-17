2019-01-17T15:54:17+03:00
Экономика

«Открытие» поддерживает приоритетные проекты регионов

Банк совместно с администрациями субъектов ведет работу решению приоритетных задач социально-экономического развития
Поделиться:
Изменить размер текста:

В частности, в столице Президент - председатель правления ПАО Банк «ФК Открытие» Михаил Задорнов и губернатор, председатель правительства Алтайского края Виктор Томенко подписали соответствующее соглашение о сотрудничестве.

Банк готов принять финансовое участие в реализации крупных проектов развития различных отраслей края. К примеру, в строительстве школ и детских садов, жилищном строительстве, в проекте создания «южного» обхода Барнаула (на сегодняшний день проект оценивается в 50 миллиардов рублей), а также в программе «Газомоторное топливо» по переводу городского и ЖКХ транспорта на газ.

Соглашение предусматривает кредитование субъектов предпринимательства с использованием механизмов государственной поддержки и участие банка в региональной программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае».

- Банк готов, при необходимости, оказывать финансовую поддержку региональному бюджету, а также организовать выпуск облигационного займа Алтайского края в 2019 года, - подчеркнул Михаил Задорнов.

Комментируя документ, губернатор Алтайского края Виктор Томенко отметил, что сотрудничество с такими крупными партнерами станет чрезвычайно продуктивным и даст дополнительный импульс для развития предпринимательства в регионе».

Реклама.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов: Справимся, если будем работать вместе с соседями
Самый молодой региональный руководитель в России, глава западного эксклава рассказал о привлекательном балтийском офшоре и планах удвоить торговлю с Беларусью
Новости 24
В Белгороде на зимнем фестивале ГТО разыграют 3 пары беговых лыж
Белгородские пограничники задержали прицеп с 4 тоннами мясной продукции
В Белгородской области энергетики на выполнение ремонтной программы направят 389 миллионов рублей
В Белгороде полицейские нашли у пассажира такси револьвер и коробку патронов
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы автокредитования в 1,4 раза по итогам 2018 года
Под Белгородом водитель «Рено» не пропустил «скорую помощь» - от удара спецавтомобиль перевернулся
Белгородец выплатил 228 тысяч в счет компенсации морального вреда пострадавшей в ДТП
У жительницы Белгорода в раздевалке бассейна похитили больше 80 тысяч рублей
В Центрально-Черноземном банке произошли кадровые изменения
Белгородец, не уплативший административный штраф, отправится на «штрафные» работы