2019-01-16T19:27:49+03:00
Общество

Под Белгородом чиновники вручили ветерану подарки, а потом забрали обратно

Оставили только букет, бабушка до сих пор хранит его, как медаль
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Чиновники Разумного «прокололись», поздравляя ветерана.Чиновники Разумного «прокололись», поздравляя ветерана.
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В поселке Разумное чиновники администрации, поздравляя ветеранов с праздниками, перепутали квартиры. И когда узнали, что поздравили «не ту», забрали принесенные подарки. Правда, цветы все же оставили.

Об инциденте написала правнучка ветерана в социальных сетях. Она рассказала, что как только начали поздравлять ее бабушку и назвали имя, выяснилось, что поздравления и подарки предназначались соседке из другого подъезда. Информация об этом появилась в местном паблике «Чёрный и Белый списки Разумного»:

- У нас в Разумном не принято поздравлять участников ВОВ с большими юбилеям, Новосельцева Лидия Ивановна. 22.04.1922 г рождения. 95 лет было - не поздравили, 96 лет было - не поздравили. Как так? Человек прошел войну, дожил до скольких лет, и на него плевать родному поселку? К ней пришли, но оказалось хотели поздравить не ее, а соседку. Просто квартиры перепутали, забрали все подарки, которые успели вручить, и ушли. Хорошо хоть букет оставили, она до сих пор его не выкинула и хранит, как медаль!! Позор!!!

Другим ветеранам чиновники вручили подарки (на фото), а Лидию Новосельцеву почему-то решили не включать в список.

Другим ветеранам чиновники вручили подарки (на фото), а Лидию Новосельцеву почему-то решили не включать в список.

Жители поселка отреагировали на ситуацию одинаково - негативно:

- Люди! Это что вообще? Не могли быстро скинуться и купить другой бабуле подарок! Не обеднели бы! Я в шоке. Старики, они же как дети! Какую душевную рану нанесли своим визитом. Сначала вручили, потом забрали. А что там было то хоть? Я, честно, аж прослезилась. Бабульку жалко, - написала Елена Иванова.

Почему имени и фамилии ветерана не оказалось в списках, объяснить никто не смог. Местные власти отказались комментировать инцидент.

Страница правнучки.

Страница правнучки.

Позже правнучка ветерана сообщила, что из администрации позвонили и извинились, а еще пообещали отметить вместе с бабушкой ее грядущее 97-летие.

Раздувать произошедшее дальше девушка не хочет, ссылаясь на то, что бабушке достаточно извинений.

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