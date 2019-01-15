Как увеличились страховые пенсии белгородцев с 1 января

С 1 января 2019 года страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексированы на 7,05%, что выше показателя прогнозной инфляции за 2018 год. В результате индексации страховая пенсия по старости выросла в среднем по России на тысячу рублей, а ее среднегодовой размер составляет 15,4 тысячи рублей. В Белгородской области средний размер пенсии после индексации составил 14804, 87 рубля. Прогнозное увеличение среднего размера пенсии в регионе составило 975 рублей.

При этом, у каждого пенсионера прибавка к пенсии индивидуальна в зависимости от размера пенсии. Чем выше приобретенные в течение трудовой жизни пенсионные права (стаж, количество пенсионных коэффициентов), тем больше размер страховой пенсии и, следовательно, сумма прибавки после индексации.

К примеру, если страховая пенсия по инвалидности неработающего пенсионера на конец 2018-го составляла 9137 рублей, после индексации с 1 января пенсия увеличилась на 644 рубля и составила 9781 рубль. Если страховая пенсия по старости неработающего пенсионера составляла 15437 рублей, после индексации она увеличилась на 1088 рублей и составила 16525 рублей.

В ближайшие 6 лет, начиная с 2019 года, законом предусмотрена повышенная индексация страховых пенсий темпами, опережающими прогнозный рост инфляции.

Напомним, что в 2019 году с 1 февраля на 4,3% также будут проиндексированы размеры ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) федеральным льготникам (ветераны, инвалиды, граждане, подвергшиеся воздействию радиации, Герои Советского Союза и России, Герои Социалистического Труда и др.).

С 1 апреля пройдет индексация пенсий по государственному пенсионному обеспечению, в том числе и социальных пенсий, а также с 1 августа Пенсионный фонд произведет беззаявительный перерасчет пенсий работающим пенсионерам, осуществлявшим трудовую деятельность в 2018 году.

Подробнее о перерасчете пенсии можно узнать из таблицы: