Чудесное спасение в Белгороде: выпавшего с пятого этажа малыша поймали на руки

Трагедию удалось предотвратить двум мужчинам, которые стали свидетелями падения 5-летнего мальчика из окна многоэтажки по улице Есенина 11 января. Как рассказал «Комсомолке» Александр Клюкин, который оказался рядом с Сергеем Кендюховым, в чьи руки упал малыш, они с супругой стояли у магазина на улице и сначала не обратили внимания на крики ребенка. Первой мальчика, стоящего на подоконнике, заметила жена Сергея. Александр говорит, что у него, когда он увидел ребенка в окне, у самого сердце в пятки ушло. Они сразу побежали в ту сторону. Прохожие тоже кричали: «Мальчик, стой, никуда не иди!».

Но ребенок был в панике, кричал, что мамы, никого дома нет. У Александра мелькнула мысль, что нужно что-то постелить на снег.

- За мгновение пролетело столько мыслей, - вспоминает он. - И тут - малыш летит и падает в руки Сергея. Вдвоем они свалились в сугроб, но то, что Сергей успел подхватить малыша, смягчило падение с высоты.

Все сбежались, стали звонить в скорую. Сергей осторожно укутал ребенка под куртку, Александр сорвал с себя шарф. Но двигать малыша никто не решался: мало ли что он мог сломать. Скорая подъехала, минут за 5 - 7. Ребенка аккуратно положили на носилки и увезли.

Отец мальчика появился через какое-то время. По его словам, он всего на несколько минут вышел из дома…

«Комсомолка» продолжает следить за развитием событий и сообщит о состоянии малыша. Главное - ребенок жив. Следственный комитет тем временем проводит свою проверку по поводу случившегося.

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