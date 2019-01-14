В Белгороде на Втором фестивале вареников угощения хватило на всех [фото]

Второй фестиваль вареников, который прошел на Соборной площади Белгорода, как и было обещано, получился веселым, шумным и щедрым на угощения. Главное событие – дегустация вареников. И, несмотря на то, что она была бесплатной, вареников, вкусных, с разной начинкой, со сметаной, с пылу жару, хватило на всех.

К тому же устроители фестиваля позаботились, чтобы всем было удобно угощаться. Да, за столиками, может, и было тесновато, но зато гости фестиваля быстро знакомились и делились впечатлениями. К тому же никто особо не хотел задерживаться, ведь развлечений было предостаточно.

Кто-то катался на качелях, кто-то на каруселях и паровозике, а некоторые малыши просто валялись в снегу. Весело же!

Фото на память у домика Деда Мороза.Фото: Ирина ТАРАСОВА

Публика постарше охотно фотографировались с мимами, в роли которых выступили работники отдела культуры администрации города. Слушали колядников и вытянулись в длинный «ручеек», чтобы поиграть в веселую игру – давнюю русскую забаву. А еще можно было сфотографироваться на память в уголке настоящей русской кухне и погадать… на варениках. Не настоящих, конечно, а войлочных, но желающих от этого не убавлялось.

Музыка, песни, Дед Мороз со Снегурочкой в последний раз провожали Старый и встречали Новый год. Да, на фестивале обещали раздать 2019 порций вареников. Но похоже, что угощение получило гораздо больше белгородцев.

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