«Комсомолка» Белгорода одной из первых оценила продукцию Второго фестиваля вареников

Главный персонаж Второго фестиваля вареников, который стартовал сегодня, 12 января, в преддверии Старого Нового года, на центральной площади Белгорода, конечно, сам господин Вареник. «Комсомолка» не только пообщалась с персонажами с гостями фестиваля, но и отведала вкусняшек, которых устроители фестиваля припасли немало.

Фото на память с главным персонажем фестиваля.Фото: Ирина ТАРАСОВА

Окруженный вниманием детей и взрослых, в белом, как снег, забавном костюме господин Вареник (он же – представитель отдела культуры городской администрации) охотно фотографировался. Сфотографировался на память и для читателей «Комсомолки». А также пожелал (соответствующим жестом, разумеется, как же еще могут общаться вареники?) хорошего настроения, много-много читателей и... хорошего аппетита.

Что ж, угоститься было где и чем. Представитель одной из организаций, участвующих в фестивале Виорика Астахова рассказала, что у нее в ассортименте – вареники, блинчики, сделанные вручную и аппаратным способом, на самый взыскательный вкус. Можно было отведать и свежеотваренных с клубничкой (вкуснотень!), и запастись домой. А что будет завтра!..

Вкусняшки - на любой вкус!Фото: Ирина ТАРАСОВА

Татьяна Родионова пришла на праздник вместе с дочерью Ириной. Рассказала, что во все дни новогодних праздников старались обязательно побывать на Соборной площади.

Весело на празднике не только детям.Фото: Ирина ТАРАСОВА

- Здесь столько было интересного. И не только для детей. И нам, взрослым, было на что посмотреть. Настоящий праздник, как и сегодня – весело, интересно, - говорила Татьяна.

Елочка и дед Мороз приглашают всех водить хоровод.Фото: Ирина ТАРАСОВА

А ведь и вправду весело! Хоровод водили, как и полагается, Дед Мороз со Снегурочкой. А еще Елочка, Леший и Баба Яга. Они, оказывается, совсем не страшные. И многие детишки без особой боязни соглашались, чтобы их взяли за руку Леший и Баба Яга.

Леший и баба Яга проказничают...Фото: Ирина ТАРАСОВА

А что накануне они пытались срубить Елочку и всячески проказничать, так это понарошку, чтобы всем было весело, объясняла мама маленькому сынишке, который ну никак не хотел пойти вместе с другими детьми играть.

Ах, хорошо-то как прокатиться на таком паровозике!Фото: Ирина ТАРАСОВА

Впрочем, можно было не только поводить хоровод, попрыгать, рассказать стишок и потанцевать. Можно было покружиться на карусели, съехать с горок, покататься на качелях и отправиться в путешествие на паровозике. А еще – прокатиться в чудо-карете, запряженной настоящей лошадкой. А кто постарше – обогнать ветер на ледовом катке…

Кружится, вертится карусель.Фото: Ирина ТАРАСОВА

Праздник – есть праздник, всем весело! С наступающим Старым Новым годом! И знаете, для чего он у нас есть? Чтобы дать чуду второй шанс…