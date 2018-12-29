Чудеса случаются!

Ирина Тарасова,

Екатерина Папакина

Накануне Нового года представители белгородской редакции «Комсомолки», при поддержке своих друзей и партнеров, организовали красочное мероприятие и вручение подарков для подопечных регионального отделения Всероссийского женского союза «Надежда России».

Согласитесь, так хочется оставить все проблемы в старом году, а новый встретить с добрыми друзьями и надеждой на перемены к лучшему. Об этом, а еще о многом другом мечтают родители, чьи дети собрались на этот новогодний утренник. Малышей по случаю праздника принарядили в карнавальные костюмчики. Да, и сами папы, мамы, бабушки и дедушки выглядели нарядными и счастливыми.

Песни, танцы и, конечно, хоровод.

Веселые игры создали всем сказочно прекрасное настроение.

Главные персонажи детского праздника – Дед Мороз и Снегурочка, а также их веселые помощники уделили внимание каждому из пришедших на утренник мальчику и девочке. Кто-то из детей пел песенку, кто-то рассказывал стишок, тщательно отрепетированный дома. Дед Мороз всех выслушал, всем сказал добрые слова. И, конечно, пообещал исполнить самые заветные желания.

Все маленькие гости праздника подготовили стихи для Дедушки Мороза.

А некоторые – даже снежинки с поздравлением и добрыми пожеланиями.

Особо трогательным стал момент, когда не только дети, но и взрослые подходили со словами благодарности к организаторам праздника. У многих семей – непростая судьба, поэтому частичка сердечного добра, подаренная всем присутствующим, стала самым важным новогодним подарком.

Подарки, хорошее настроение и фото на память!

Выражаем благодарность всем, кто принял участие в организации этого по-настоящему волшебного мероприятия:

- депутату Госдумы РФ Сергею Гаврилову,

- председателю Совета партнеров Адвокатского бюро «ГРОСС» г.Москвы Дмитрию Милюкину,

- председателю БРО ВЖС «Надежда России» Елене Серенко,

- Комитету БРО ЛКСМ РФ.

Спасибо за вашу доброту и желание сделать мир светлее!