2018-12-29T14:48:15+03:00
Общество

Чудеса случаются!

Как здорово почувствовать себя новогодним волшебником!
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Ирина Тарасова,

Екатерина Папакина

Накануне Нового года представители белгородской редакции «Комсомолки», при поддержке своих друзей и партнеров, организовали красочное мероприятие и вручение подарков для подопечных регионального отделения Всероссийского женского союза «Надежда России».

Согласитесь, так хочется оставить все проблемы в старом году, а новый встретить с добрыми друзьями и надеждой на перемены к лучшему. Об этом, а еще о многом другом мечтают родители, чьи дети собрались на этот новогодний утренник. Малышей по случаю праздника принарядили в карнавальные костюмчики. Да, и сами папы, мамы, бабушки и дедушки выглядели нарядными и счастливыми.

Песни, танцы и, конечно, хоровод.

Песни, танцы и, конечно, хоровод.

Веселые игры создали всем сказочно прекрасное настроение.

Веселые игры создали всем сказочно прекрасное настроение.

Главные персонажи детского праздника – Дед Мороз и Снегурочка, а также их веселые помощники уделили внимание каждому из пришедших на утренник мальчику и девочке. Кто-то из детей пел песенку, кто-то рассказывал стишок, тщательно отрепетированный дома. Дед Мороз всех выслушал, всем сказал добрые слова. И, конечно, пообещал исполнить самые заветные желания.

Все маленькие гости праздника подготовили стихи для Дедушки Мороза.

Все маленькие гости праздника подготовили стихи для Дедушки Мороза.

А некоторые – даже снежинки с поздравлением и добрыми пожеланиями.

А некоторые – даже снежинки с поздравлением и добрыми пожеланиями.

Особо трогательным стал момент, когда не только дети, но и взрослые подходили со словами благодарности к организаторам праздника. У многих семей – непростая судьба, поэтому частичка сердечного добра, подаренная всем присутствующим, стала самым важным новогодним подарком.

Подарки, хорошее настроение и фото на память!

Подарки, хорошее настроение и фото на память!

Выражаем благодарность всем, кто принял участие в организации этого по-настоящему волшебного мероприятия:

- депутату Госдумы РФ Сергею Гаврилову,

- председателю Совета партнеров Адвокатского бюро «ГРОСС» г.Москвы Дмитрию Милюкину,

- председателю БРО ВЖС «Надежда России» Елене Серенко,

- Комитету БРО ЛКСМ РФ.

Спасибо за вашу доброту и желание сделать мир светлее!

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