2018-12-29T10:08:48+03:00
Общество

Инфраструктура электронного правительства стала еще надежнее

Сегодня сервисами электронного правительства пользуется более половины населения России – почти 85 миллионов человек
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

«Ростелеком» запустил в эксплуатацию Резервный центр обработки данных (РЦОД) инфраструктуры электронного правительства (ИЭП). В нем размещены наиболее значимые элементы ИЭП, такие как портал Госуслуг, Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА), Система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), Единая система нормативной справочной информации (ЕСНСИ). Проект реализован системным интегратором РТЛабс и компанией «Центр хранения данных» по заказу Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Первое плановое переключение портала Госуслуг, ЕСИА, СМЭВ и ЕСНСИ с Федерального центра обработки данных на резервный было успешно проведено в ночь с 8 на 9 декабря 2018 года. В течение одного часа указанные системы обрабатывали запросы в резервном ЦОДе, затем было проведено обратное переключение в федеральный ЦОД. После тестовых миграций пользовательского трафика все системы функционируют стабильно. Теперь в случае возникновения чрезвычайных ситуаций в здании расположения ФЦОДа, таких как отключение электропитания, пожар, потоп, обрушение конструкций и прочее, пользовательские запросы будут перенаправлены в РЦОД. Наличие такого сценария повышает надежность и устойчивость инфраструктуры электронного правительства к катастрофам и позволяет в считанные часы восстанавливать работоспособность ее систем.

За текущий год количество заказанных пользователями услуг на портале и в мобильном приложении «Госуслуги» возросло более чем в два раза и превышает 56 млн. К ЕСИА подключено свыше 2 тысяч информационных систем федеральных и региональных органов власти, а также коммерческих структур. С помощью ученой записи ЕСИА за 2018 год пользователи совершили более 1,5 млрд авторизаций. А в СМЭВ за сутки регистрируется в среднем около 80 миллионов транзакций.

- Электронное правительство становится неотъемлемой частью жизни страны и граждан. С помощью его сервисов миллионы россиян ежедневно решают актуальные вопросы. Обеспечение надежности работы такой сложной и высоконагруженной инфраструктуры – стратегическая задача, которую мы успешно решили, – отмечает директор по электронному правительству ПАО «Ростелеком» Михаил Бондаренко.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
У него на лбу написано! Веган из Самары набил тату про отказ от мяса на самой заметной части лица
Судя по инстаграмму, где Сергей выкладывает свои фото, он приверженец движения "стрейт едж", пропагандирующего воздержание. Об этом мужчина решил заявить максимально заметно
Генеральный директор ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» провел пресс-конференцию в «Интерфаксе»
Игорь Маковский подвел итоги первых ста дней своей работы во главе компании и рассказал о первоочередных задачах по реализации «дорожной карты» цифровизации электросетевого комплекса 20 филиалов компаний
Новости 24
В Чернянском районе на дежурство заступила пожарная дружина из числа священнослужителей
Перспектива остаться без машины побудила белгородца вспомнить о сыне
Пан-флейта и орган завершат череду новогодних праздников в Белгороде
113 жителей Белгородской области дождались своего жилья
50 детей-сирот Белгорода получили ключи от новеньких квартир
Банк УРАЛСИБ подтвердил соответствие стандарту безопасности данных индустрии платежных картPCI DSS
1300 водителей автобусов оштрафованы за нарушение правил дорожного движения
«Ростелеком» позаботится о «перепрошивке» кассовых аппаратов под НДС до 20%
В Белгороде отметили день рождения «чрезвычайного ведомства»
Белгородских школьников ждут бал-маскарад, флэшмоб и представления
Белгород продолжают убирать от последствий метели
Белгородэнерго обеспечило производственный персонал индивидуальными видеорегистраторами
У белгородца из недостроенного гаража пропала мягкая кровля
Белгородские судебные приставы навестили особых детей
Белгородские таможенники конфисковали более 30 килограмм хамона
Ночью в Белгороде на парковке сгорела иномарка