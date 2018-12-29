Инфраструктура электронного правительства стала еще надежнее

«Ростелеком» запустил в эксплуатацию Резервный центр обработки данных (РЦОД) инфраструктуры электронного правительства (ИЭП). В нем размещены наиболее значимые элементы ИЭП, такие как портал Госуслуг, Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА), Система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), Единая система нормативной справочной информации (ЕСНСИ). Проект реализован системным интегратором РТЛабс и компанией «Центр хранения данных» по заказу Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Первое плановое переключение портала Госуслуг, ЕСИА, СМЭВ и ЕСНСИ с Федерального центра обработки данных на резервный было успешно проведено в ночь с 8 на 9 декабря 2018 года. В течение одного часа указанные системы обрабатывали запросы в резервном ЦОДе, затем было проведено обратное переключение в федеральный ЦОД. После тестовых миграций пользовательского трафика все системы функционируют стабильно. Теперь в случае возникновения чрезвычайных ситуаций в здании расположения ФЦОДа, таких как отключение электропитания, пожар, потоп, обрушение конструкций и прочее, пользовательские запросы будут перенаправлены в РЦОД. Наличие такого сценария повышает надежность и устойчивость инфраструктуры электронного правительства к катастрофам и позволяет в считанные часы восстанавливать работоспособность ее систем.

За текущий год количество заказанных пользователями услуг на портале и в мобильном приложении «Госуслуги» возросло более чем в два раза и превышает 56 млн. К ЕСИА подключено свыше 2 тысяч информационных систем федеральных и региональных органов власти, а также коммерческих структур. С помощью ученой записи ЕСИА за 2018 год пользователи совершили более 1,5 млрд авторизаций. А в СМЭВ за сутки регистрируется в среднем около 80 миллионов транзакций.

- Электронное правительство становится неотъемлемой частью жизни страны и граждан. С помощью его сервисов миллионы россиян ежедневно решают актуальные вопросы. Обеспечение надежности работы такой сложной и высоконагруженной инфраструктуры – стратегическая задача, которую мы успешно решили, – отмечает директор по электронному правительству ПАО «Ростелеком» Михаил Бондаренко.