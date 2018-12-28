Белгородэнерго обеспечило производственный персонал индивидуальными видеорегистраторами

В этом году Белгородэнерго завершил проект по оснащению производственного персонала видеорегистраторами производства работ в электроустановках. Индивидуальные средства фиксации поступили в 445 ремонтных и оперативных бригад энергетиков. На реализацию проекта направлено свыше 20 миллионов рублей.

Персональные комплексы фиксации предназначены для видеозаписи различных видов производственной деятельности, начиная от допуска, инструктажа, подготовки рабочего места и заканчивая оперативными переключениями в сетях. Они состоят из нескольких персональных видеорегистраторов, которые закрепляются на спецодежде мастеров, допускающих или производителей работ, и обеспечивают автономную видео-аудиозапись выполняемых работ на протяжении восьми часов, в любое время суток и при любых погодных условиях. По завершении процесса регистраторы подключаются к терминалу для сохранения, архивирования данных и подзарядки перед следующим использованием. Одновременно к терминалу подключается 6 или 28 регистраторов.

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В 2018 году индивидуальными видеорегистраторами оснащены все оперативно-выездные бригады филиала, бригады по диагностике электрооборудования, эксплуатации трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, бригады по эксплуатации распредсетей, воздушных и кабельных линий электропередачи, наружного освещения, дополнительных сервисов и другие подразделения.

По словам специалистов управления производственной безопасности и производственного контроля Белгородэнерго, регистраторы уже зарекомендовали себя как эффективное и надежное мобильное решение для постоянной качественной видеофиксации производственной деятельности. Одним из главных преимуществ комплексов является дополнительный инструментальный контроль, который повышает дисциплину и уровень ответственности работников за свои действия, а, следовательно, обеспечивает дополнительную безопасность персонала.