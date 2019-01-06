Поздним вечером 6 января митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн совершит Рождественское богослужение в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Белгорода. Начнется богослужения в 22.00

На следующий день, 7 января, от Спасо-Преображенского кафедрального собора Белгорода пройдет традиционный Крестный ход на Соборную площадь, где состоится Рождественская вечерня. Начало Крестного хода в 15.00

6 января в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Белгорода совершится Рождественское богослужение. Фото из группы В Контакте Белгородской митрополии.

В своем Рождественском послании митрополит Иоанн, обращаясь к верующим, сказал:

"Свет Рождественской звезды, прорвавшийся сквозь тьму человеческих суеверий, жестокости и греха, воссиял в пещере Вифлеема. Родился Спаситель мира – Господь наш Иисус Христос. Закончились тысячелетия ожидания, свершилось Божие обетование: Дева родила Сына (Ис. 4:14)!

В Богомладенце Христе «явилось человеколюбие Бога» (Тит. 3:4). И, если Бога Отца «...не видел никто никогда» (Ин. 1:18), воплощение Сына Божьего дало человечеству истинное знание о Творце и сделало Бога Отца более открытым для нас. Через Христа мы постигаем великую тайну: «Бог есть Любовь» (1 Ин. 4:8), и Он любит нас той же любовью, которой Он любит Сына Своего Единородного.

Рождество Христово возвращает человечеству способность любить, являть благую волю, жить в мире. Но сердца человеческие разделяются: одни принимают Богомладенца и им открываются неисповедимые тайны Божии, другие – отказываются уверовать в Него, потому что «служат твари вместо Творца» (Рим. 1:25), и их неизбежный исход – растление человека и смерть. Каждый из нас выбирает или жизнь по Евангелию, ощущая живое присутствие Бога, или жизнь в скверных похотениях, во мраке вечной тьмы". Полный текст обращения здесь.

Напомним, что в преддверии величайшего православного праздника – Рождества Христова - член Высшего Церковного Совета Председатель Синодального миссионерского отдела, митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн ответил на вопросы верующих. Видеоверсию предрождественской пресс-конференции митрополита можно посмотреть здесь.